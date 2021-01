F1, Domenicali: “Stiamo discutendo con altri costruttori”

In un’interviata rilasciata a Sky Sport, Stefano Domenicali ha parlato tra le altre cose, del futuro della Formula Uno e del possibile impegno di nuovi costruttori all’interno dello schieramento di partenza.

Secondo il nuovo CEO e Presidente di Liberty Media, tante compagnie hanno mostrato un notevole interesse verso lo sbarco nel circus. Queste le parole dell’ex TP Ferrari: “Stiamo discutendo con altri costruttori, anche se la momento preferiscono stare tranquilli”, ha dichiarato il Manager italiano. “La notizia positiva è che ci sono compagnie molto importanti che vogliono capire quale valore aggiunto possono portare a casa utilizzando la Formula 1. Non solo in termini di tecnologia”.

“Una delle sfide più grandi che hanno oggi è di sentirsi più giovani”, ha proseguito. “C’è questa specie di lotta tra la vecchia scuola dei costruttori e la nuova che sta arrivando sulla mobilità. Noi sicuramente non facciamo parte della componente mobilità, almeno come risultato finale dello sporto, però penso che i costruttori possano usare la nostra piattaforma per rinnovare l’immagine”.

