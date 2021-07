F1, Domenicali: “Valutiamo un’altra gara in Bahrain”

Il campionato delmondo di F1 è al giro di boa.

Stefano Domenicali ha parlato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, del calendario che squadre e piloti affronteranno nella seconda parte di stagione, precisando come l’ipotesi più probabile per la sostituzione del Gran Premio d’Australia sia una seconda gara in Bahrain.

Secondo quanto dichiarato dal Presidente e CEO di Liberty Media, Formula 1 sta discutendo con il Sakhir International Circuit per un’ulteriore round che, presumibilmente, si andrebbe a piazzare poco prima della doppia trasferta Arabia Saudita-Abu Dhabi.

Per quanto riguarda il Giappone, invece, il Manager italiano ha precisato come la deadline per ogni decisione in merito sia fissata per metà agosto.

Si parla del Qatar per sostituire il Gran Premio d’Australia, ma in realtà l’ipotesi più probabile è un’ulteriore gara in Bahrain”, ha affermato Stefano Domenicali. “Inoltre devo ammettere che anche l’impegno in Giappone è sotto osservazione, non lo nascondo. Speriamo di confermare tutto entro metà agosto”.

