F1, GP Sochi: dominio Mercedes anche nella seconda sessione di libere. Crollo Ferrari

La seconda sessione di prove libere del GP di Sochi, in Russia, termina esattamente come si erano concluse le prime libere, ovvero con una doppietta Mercedes. Valtteri Bottas si conferma padrone di casa e rimane davanti a tutti, timbrando il tempo di 1’33″539 e precedendo di appena 44 millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton. Queste FP2 sono anche state interrotte a causa di una bandiera rossa dopo un incidente che ha visto protagonista il nostro Antonio Giovinazzi in Alfa Romeo.

Chiude la top-3 Pierre Gasly in AlphaTauri distante 252 millesimi. Quarto un buon Lando Norris in McLaren in 1:34’154, quinta posizione per Esteban Ocon in Alpine, a precedere l’olandese volante Max Verstappen in Red Bull. Proprio Super Max, che tra la prima e la seconda sessione di libere ha sostituito la Power Unit (la quarta della stagione), è già destinato a partire dall’ultimo posto in griglia esattamente come accadrà all’alfiere Ferrari Charles Leclerc per via dell’ introduzione di un sistema ibrido aggiornato.

Subito dietro Max troviamo il primo pilota Ferrari, ovvero Carlos Sainz, che con la Rossa arriva a quasi un secondo da Bottas. Completano la Top-10 Fernando Alonso in Alpine, Sebastian Vettel su Aston Martin e l’altro Ferrarista Leclerc, che come detto partirà comunque ultimo.

Ecco la lista dei tempi di queste FP2:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:33.593 5

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.044 5

3 Pierre GASLY AlphaTauri+0.252 4

4 Lando NORRIS McLaren+0.561 5

5 Esteban OCON Alpine+0.809 4

6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.028 5

7 Carlos SAINZ Ferrari+1.085 6

8 Fernando ALONSO Alpine+1.169 5

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.244 5

10 Charles LECLERC Ferrari+1.332 5

11 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.345 3

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.459 4

13 George RUSSELL Williams+1.501 5

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.585 4

15 Lance STROLL Aston Martin+1.741 5

16 Nicholas LATIFI Williams+1.818 4

17 Daniel RICCIARDO McLaren+2.037 4

18 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.361 4

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.506 3

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.637 3

OMNISPORT | 24-09-2021 15:18