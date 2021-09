Ron Dennis sul titolo: “Penso che vincerà Verstappen”

L’attenzione degli appassionati di Formula 1 quest’anno è tutta rivolta alla contesa per il titolo iridato che vede contrapposti Max Verstappen e Lewis Hamilton. Uno scontro caratteriale e generazionale molto forte, che in pista ha già portato a svariati contatti e a due spettacolari incidenti, fortunatamente senza gravi conseguenze, a Silverstone e Monza.

Questa è la prima occasione nella carriera di Verstappen in cui l’olandese si trova a competere per il campionato, mentre sappiamo bene che Lewis ne ha già sette nel suo palmares personale.

Le prime esperienze dell’inglese risalgono proprio alle sue prime due stagioni nel Circus – 2007 e 2008 – disputate al volante della McLaren. In entrambi i casi il titolo fu assegnato per un singolo punto: Hamilton perse nella sua annata da debuttante, a vantaggio di Kimi Raikkonen, e vinse invece l’anno seguente, battendo Felipe Massa. All’epoca ai vertici del team c’era ancora il suo ‘scopritore’ e mentore, Ron Dennis. L’ex boss della scuderia di Woking, che di dure contese iridate se ne intende avendo vissuto in prima persona la rivalità Senna-Prost, ha fatto il suo pronostico sulla sfida che vede coinvolto l’ex pupillo.

“Ho un enorme rispetto per il comparto tecnologico della Red Bull. Penso inoltre che la Honda abbia stabilizzato molto bene le prestazioni del motore – ha dichiarato a Sky Sports F1 – quindi credo che alla fine vincerà Verstappen. Se non ci riuscirà non sarà perché gli mancano le prestazioni, ma perché faranno degli errori. E la domanda è: in quali circostanze saranno fatti questi errori? Quindi immagino che sarà un finale di stagione molto intenso. Ma probabilmente vedrei davanti Verstappen. Questo non vuole assolutamente dire che non mi farebbe piacere se vincesse Lewis – ha concluso – è ancora un amico. Ogni tanto ci sentiamo ancora con lui“.

OMNISPORT | 24-09-2021 12:53