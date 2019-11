F1, Schumacher: finalmente parla la moglie Corinna

Sono trascorsi quasi sei anni dal terribile incidente sulle nevi di Meribel di Michael Schumacher, e da allora la famiglia del Kaiser ha sempre mantenuto il più stretto riserbo possibile sulle condizioni di salute del campione. In particolare la moglie Corinna si è stretta intorno al marito, mai esponendosi in pubblico. Fino a questi giorni, in cui ha deciso di parlare dell’amato Michael in un’intervista concessa a ‘She Magazine’.

“La prima cosa che posso dire è che lo devo ringraziare per tutto quello che ho. Questo è qualcosa che non posso dimenticare mai”, ha dichiarato Corinna, che ha fatto riferimento al ranch dotato di 40 cavalli di cui ora si occupa, e che fu un regalo del marito nel 2005, anno del loro decimo anniversario di matrimonio.

Qui Gina Maria Schumacher, altra figlia della coppia oltre a Mick (astro nascente dell’automobilismo) ha iniziato una carriera nell’equitazione che appare oggi molto promettente. Ma Corinna ha voluto anche parlare dell’argomento più doloroso della famiglia, ossia le condizioni di salute di papà Michael.

“Potete stare certi che Michael è nelle migliori mani possibili, tutti stanno facendo di tutto per dargli una mano. Vi preghiamo di comprendere che stiamo seguendo le volontà di Michael nel mantenere riservato ogni argomento legato alla sua salute, che è inevitabilmente molto delicato“, ha dichiarato Corinna.

La donna ha quindi parlato della figlia Gina Maria: “Michael disse che con i cavalli ci sapeva fare più di me. La cosa inizialmente non mi esaltò, perché con i cavalli ci lavoravo giorno e notte, ma aveva ragione lui“.

“Diceva che io ero troppo dolce, mentre Gina era anche capace di dire di no. Aveva carattere, e mio marito l’aveva già capito. Disse che un giorno tutti si sarebbero accorti di lei”.

Intanto Gina ha vinto la medaglia d’oro nella FEI Reining European Championships. Dimostrando che papà Michael aveva ragione.

SPORTAL.IT | 10-11-2019 09:50