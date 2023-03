F1, dopo sette anni Hamilton si separa da Angela Cullen

Finisce così il rapporto fra il sette volte campione del mondo e la sua storica collaboratrice iniziato nel 2016.

17-03-2023 19:03

Nel venerdì del GP d’Arabia Saudita è arrivata un’importante novità per Lewis Hamilton. Per la prima volta dopo sette anni non c’è più infatti al suo fianco Angela Cullen, la storica performance coach, fisioterapista e assistente multi-tasking. La collaborazione iniziata fra i due nel Circus nel 2016 ha portato il pilota inglese a vincere quattro titoli mondiali consecutivi con la Ferrari dal 2017 al 2020.

Hamilton ha scritto così su Instagram: “Negli ultimi sette anni Angela è stata al mio fianco spingendomi a essere la migliore versione di me stesso. Grazie di tutto Ang, non vedo l’ora di vedere cosa ti riserverà il futuro“. Questo il post di Angela: “Oggi sono entusiasta di condividere che sono pronta alla mia prossima avventura. Lewis, sei il GOAT di questo sport. È stato un onore e un piacere stare al tuo fianco”.