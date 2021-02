F1, Ecclestone: "Contro la Sprint Race, chi guarderebbe la gara domenica?"

Intervistato da Autosport, l’ex direttore esecutivo della Formula uno Bernie Ecclestone ha “bocciato” la struttura della “Sprint Race” proposta da Stefano Domenicali: “Cosa penso delle gare sprint? Il pubblico guarderebbe la gara della domenica soltanto con la garanzia che quest’ultima possa offrire qualcosa di diverso rispetto a quella del sabato. Se quella del sabato stabilisce la griglia di partenza di quella della domenica perché uno spettatore dovrebbe guardarla? Il risultato, quasi sicuramente, sarebbe lo stesso di quello già emerso nella giornata di sabato”.

Infine un consiglio: “A mio parere, la gara sprint deve assegnare punti e in base a questi invertire la griglia di partenza della domenica. Se per esempio il vincitore al sabato ottiene 15 punti, allora la domenica partirà con 15 posizioni di penalità. Con questo sistema entrambe le gare si rivelerebbero interessanti e in più si porrebbero dei dubbi strategici ai piloti sulla condotta da tenere nella competizione del sabato”.

OMNISPORT | 22-02-2021 20:10