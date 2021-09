F1, Fernando Alonso spera in un colpo di fortuna

Fernando Alonso spera di conquistare un podio prima della fine della stagione: “Penso che siamo la quinta o sesta squadra più veloce, quindi noi per ottenere il podio abbiamo davvero bisogno di una gara molto caotica. Senza quello penso che, facendo buone prestazioni, essere nei top-6 top-7 sia la posizione massima. Abbiamo raggiunto questo obiettivo in diverse gare quest’anno. Quindi sono contento della consistenza”.

L’asturiano però ci pensa: “Devi essere super fortunato per ottenere un podio e non lo sono stato finora, e non mi aspetto di esserlo nelle restanti gare. Se arriva, ovviamente lo prenderemo volentieri, ma penso che dobbiamo lavorare su aspettative realistiche. Sochi? Per domenica incrociamo le dita e speriamo che non sia troppo bagnato o che non piova troppo, perché la visibilità sarà davvero brutta e di sicuro non vogliamo vedere niente di simile a Spa”.

OMNISPORT | 23-09-2021 17:22