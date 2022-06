F1, Fernando Alonso: "Weekend incredibile, per domani vediamo cosa posso fare"

18-06-2022 23:55

Davvero pazzesca la qualifica di Fernando Alonso, che porta la sua Alpine fino al secondo posto in griglia a soli 645 millesimi dal poleman Max Verstappen, letteralmente imprendibile a bordo di quell’astronave chiamata Red Bull.

Alonso guida bene in Q1 e in Q2, rilasciando poi tutta la sua carica e il suo talento in Q3, con un ultimo giro lanciato da leggenda. Queste le sue parole al termine della qualifica:

“Veramente una sensazione strepitosa! Per adesso stiamo vivendo un fine settimana straordinario, dove siamo risultati competitivi fino dalle prime prove libere. Solitamente il sabato abbiamo meno passo, però oggi siamo andati davvero alla grande in queste condizioni. Mi sono sentito davvero tanto a mio agio pure su questo tracciato che cambiava di minuto in minuto. Gara? Per prima cosa attaccherò Verstappen in curva 1 (ride, ndr) dopo di che vedremo quello che si potrà fare, visto che dovremo vivere una giornata totalmente sull’asciutto”.