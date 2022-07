F1, Ferrari: cena a Montecarlo tra Binotto e Leclerc, pace fatta?

06-07-2022 21:13

In casa Ferrari si è tenuta a Montecarlo ieri sera la cena della pace tra Mattia Binotto e Charles Leclerc. Ovviamente l’incontro avrebbe dovuto rimanere riservato ma i due sono stati localizzati all’uscita dell’Hotel de Paris. Qualcosa si muove in senso positivo, quindi, dopo quanto è successo nel Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, dove c’è stato l’ennesimo errore di strategia del muretto della casa di Maranello ai danni del pilota del Principato.

F1, Ferrari: Binotto va a trovare Leclerc nel Principato

L’atto di distensione è stato fatto da Binotto, poiché è stato lui ad andare a casa del suo pilota appena poche ore prima di rivederlo in Austria: domenica prossima si disputerà un altro Gran Premio, quello sul Red Bull Ring, il circuito di casa dei grandi rivali per il titolo mondiale. Non è la prima volta che Binotto va a trovare Charles, ma stavolta la visita è stata a sorpresa.

F1, Ferrari: Binotto e Leclerc come Wolff e Hamilton nel 2016?

C’era infatti bisogno di un chiarimento serio dopo che le telecamere, alla fine della gara di Silverstone, avevano in quadrato il team principal della Ferrari puntare quasi minacciosamente il dito verso Leclerc. Una scena, quella della cena a Montecarlo, che ricorda molto quella tra Lewis Hamilton e Toto Wolff del 2016, anche se allora si svolse nella cucina del boss della Mercedes, subito dopo che Nico Rosberg, compagno di squadra di Hamilton, gli strappò il titolo mondiale per poi ritirarsi dalle gare con effetto immediato.

F1, Ferrari: in Austria l’imperativo è recuperare punti sulla Red Bull

Quella volta la cena chiarificatrice funzionò. Sarà così anche stavolta, anche se con protagonisti e scuderia diversi? I tifosi della Ferrari ovviamente se lo augurano, anche perché Leclerc, pur distante 43 punti da Max Verstappen e pur avendo ora il compagno di squadra Carlos Sainz molto vicino, a soli 11 punti, ha bisogno come il pane di una vittoria per recuperare terreno. Non solo, ma il monegasco e Sainz avranno a disposizione anche la Sprint Race per provare a recuperare altro terreno.