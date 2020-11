F1: Ferrari, ironia di Vettel sull'assenza di Binotto

Il terzo e il quarto posto conquistati in Turchia hanno ridato slancio alla Ferrari per l’ultima parte di stagione. Il circus è atteso a un trittico di gare in Medio Oriente, e la scuderia di Maranello mette nel mirino il terzo posto della classifica costruttori. “Il Mondiale non è finito e il risultato di domenica è incoraggiante – ha detto il team principal Mattia Binotto -. Siamo migliorati nelle ultime gare e le prestazioni della SF-1000 lo evidenziano. È un trend che ci dà fiducia non solo per il 2021, ma anche per le prossime gare”.

La Ferrari è attualmente sesta in classifica costruttori, a – 24 punti dal terzo posto della Racing Point. Sarà cruciale anche Sebastian Vettel, che a Istanbul ha dato segni di risveglio: “Credo che Sebastian si stia finalmente trovando a suo agio con la vettura, domenica ha disputato una grande gara sin dalla partenza. Ha gestito ottimamente le gomme difendendo sempre con efficacia la posizione in pista e nel finale ha sfruttato alla perfezione l’occasione che gli si è presentata. Sono molto contento“.

Binotto ha anche annunciato che potrebbe rimanere a casa anche in occasione del Gran Premio del Bahrein, ripetendo l’esperimento di “smart working” di Istanbul.

Una scelta che ha trovato l’apprezzamento ironico di Sebastian Vettel: “Penso che sia la gara in cui abbiamo preso più punti in questa stagione e Mattia Binotto non era qui. Se nella prossima gara non otteniamo così tanti punti, cercheremo di tenerlo a casa!”, è stata la battuta in conferenza stampa.

Poi il tedesco ha chiarito: “No, non credo che questo avesse niente a che fare con quello che abbiamo ottenuto, non credo in quel genere di cose. Ci sono così tante persone e ci sono così tanti tasselli diversi che dobbiamo unire per avere un buon fine settimana. È chiaro che questo fine settimana abbiamo beneficiato delle circostanze, probabilmente per via del fondo e della pista bagnata. Speriamo di fare buone prestazioni anche nelle tre gare rimanenti”.

OMNISPORT | 18-11-2020 13:38