F1 Ferrari, Leclerc su McLaren in testa al mondiale: Carlo Vanzini, la provocazione scatena la bufera web

Il telecronista ufficiale di Sky Sport F1, Carlo Vanzini irrompe sui social con una riflessione che mette in crisi i tifosi della Ferrari e dello stesso Leclerc. E se Charles fosse su una McLaren... vincerebbe il Mondiale di F1?

Ultima domenica senza la Formula 1. Ancora pochi giorni e poi le power unit torneranno a riaccendersi per un finale di stagione che sarà un tour de force lontano dall’Europa. Si parte da Austin per un back to back to back che toccherà Stati Uniti, Messico e Brasile nel giro di un paio di settimane. Intanto ad agitare le acque soprattutto sul web ci ha pensato Carlo Vanzini. Il telecronista ufficiale della F1 su Sky ha lanciato una provocazione che tocca insieme Ferrari, Charles Leclerc e Lando Norris. Scatenando la più classiche delle “bufere sul web”.

Come riparte la F1 ad Austin: Verstappen a +52 su Norris

Il Mondiale di F1 riparte dagli Stati il prossimo fine settimana, per la precisione ad Austin. Sarà la prima di un mini mondiale di 6 gare che concluderanno il campionato 2024. Con la vittoria a Singapore, Lando Norris ha ridotto a 52 i punti di svantaggio rispetto al campione in carica Max Verstappen. Terzo posto per Charles Leclerc apparentemente fuori dai giochi staccato di ulteriori 34 punti dall’inglese e di 86 dall’olandese. Questa la classifica a 6 gare dalla fine.

1) Max VERSTAPPEN (Red Bull) – 331 punti

2) Lando NORRIS (McLaren) – 279 punti

3) Charles LECLERC (Ferrari) – 245 punti

4) Oscar PIASTRI (McLaren) – 237 punti

5) Carlos SAINZ (Ferrari) – 190 punti

Vanzini, la provocazione su Leclerc in McLaren agita le acque

A creare un po’ di scompiglio in rete nell’ultima domenica di sosta della F1 ci ha pensato il telecronista ufficiale della F1 su Sky Sport, Carlo Vanzini. Ai suoi followers su Instagram ha lasciato una considerazione netta, tranchat:

“Leclerc con una macchina come quella di Lando, oggi, a differenza di Lando (-52) sarebbe in testa al Mondiale“

Una riflessione che si presta a diverse letture, una pro Leclerc da sempre pupillo di Vanzini (non a caso ribattezzato “predestinato” dal suo approdo in F1 e in Ferrari in particolare) e due che vanno contro la Ferrari incapace oggi come ieri di riuscire a dare una macchina costantemente vincente al monegasco e la gestione da parte della McLaren e di Lando Norris dell’evidente superiorità della monoposto di Woking vedi alcune scelte sbagliate del muretto e le fragilità del pilota in pista.

Il web si scatena alle parole di Vanzini su Leclerc, la Ferrari e Norris

Il post di Vanzini ha ovviamente scatenato le reazioni degli appassionati di F1 e soprattutto dei tifosi della Ferrari. C’è chi riprende un vecchio tormentone dello stesso Vanzini di qualche anno fa: “Siamo sempre lì, date una macchina a questo ragazzo e vedrete come ci farà sognare. Ha occhi che gridano fame, di vittorie e di rivincite. Sfortunato nel 2022, tante vittorie e posizioni importanti perse a causa dell’affidabilità. È migliorato tantissimo sulla gestione gomme, qualifica chapeau, regge molto forte la pressione, ammette i suoi errori e sbagli, è semplicemente un pilota completo!”.

In molti ricordano quell’inizio sfolgorante di 2022 poi naufragato tra errori del pilota, errori del muretto (vedi a Silverstone con la lite Leclerc-Binotto) e scarsi miglioramenti della monoposto: “l’inizio del 2022 ne è stata una prova lampante. Charles con una macchina da mondiale, il mondiale lo vince” o ancora “Leclerc ha dimostrato anche quest’anno che con una macchina non all’altezza per combattere per il mondiale e lì a giocarsela qui si con una monoposto come la McLaren Leclerc sarebbe in testa al mondiale”.