F1, Ferrari: messaggio da brividi della McLaren, web in delirio

Dopo il messaggio di addio alla Ferrari di Sebastian Vettel “cantato” in italiano sulle note di “Azzurro” di Adriano Celentano, la Formula 1 si riscopre romantica e emozionale con un altro messaggio quello che la McLaren ha voluto postare sui suoi canali social ed indirizzato alla Ferrari con il personale che in italiano ha voluto salutare per l’ultima volta Carlos Sainz jr destinato la prossima stagione a correre su una rossa di Maranello. Un video e parole da brividi che hanno fatto in poche ore il giro del web.

McLaren saluta Sainz: “Ferrari, prenditi cura di lui”

Ci sono tutti, dall’’a.d. Zak Brown al pilota Lando Norris fino all’ingegner Stella peraltro ex Ferrari, ingegnere di pista di Alonso. In tutto 12 uomini del team McLaren che rigorosamente in italiano, seppur forzato, hanno voluto inviare un messaggio ai loro colleghi del team di Maranello per salutare ed affidargli il loro oramai ex pilota Carlos Sainz jr che lascia Woking per approdare su una rossa dal prossimo Mondiale di F1.

Un messaggio emozionale in cui ognuno pronuncia una frase in italiano, questo il testo: “Ai nostri amici della Scuderia Ferrari e ai loro tifosi. Oggi vi vogliamo mandare un messaggio. Siete stati e siete tra i nostri più agguerriti rivali. Rispettiamo la vostra storia come rispettiamo la nostra. Abbiamo apprezzato ogni battaglia contro il team rosso. McLaren e Ferrari sono come due poli opposti che si attraggono. Siamo avversari, ma anche amici, e abbiamo rispetto della Scuderia e dei tifosi. Ed ora, in questo momento speciale dell’anno, vi vogliamo fare un regalo. Ce ne siamo presi cura per due anni, lo abbiamo accudito e aiutato a crescere. Ora è il vostro turno, abbiatene cura come abbiamo fatto noi. Arrivederci in pista il prossimo anno. Ciao, arrivederci, Buon Natale!”.

La risposta della Ferrari: “Grazie”

Immediata è arrivata la replica benevola da parte dell’account ufficiale della scuderia di Maranello con un tweet di ringraziamento: “Grazie mille per questo bellissimo regalo McLarenF1. Non vi preoccupate, ci prenderemo cura di Carlos! Ci vediamo la prossima stagione” con tanto di emoticon sorridenti e compiaciute.

Tifosi della F1 emozionati dalla McLaren

I fan della Formula 1 hanno subito ritwittato il messaggio della McLaren ai limiti della commozione e commentato con grande emozione: “McLaren sempre un passo avanti agli altri, mai visto due piloti così uniti come Lando e Carlos. Auguro ad entrambi di raggiungere i primi posti in classifica e di poter competere per il titolo”; “Commuoversi appena svegli? Che bel messaggio, un gesto carinissimo”; “Quel video fa capire che il clima in McLaren era davvero quello di una famiglia, sia tra i due piloti che con tutti i membri del team c’era una complicità unica ed è sempre brutto quando le cose belle come questa finiscono”; “Con questo video la McLaren ha recuperato almeno 100 punti in simpatia”.

SPORTEVAI | 16-12-2020 09:56