F1, Ferrari: Vigna ammette “un inizio contrastante”

L'amministratore delegato della Rossa in conference call con gli analisti: “Continuiamo a combattere con ambizione”

05-05-2023 09:57

Benedetto Vigna, amministratore delegato della Ferrari, in una conference call con gli analisti, ha dedicato una parte del suo discorso anche al Mondiale di F1 che non è iniziato nel migliore dei modi per Maranello, con i Leclerc e Sainz in difficoltà: “L’anno è appena iniziato con risultati finora contrastanti. Il 2023 sarà la stagione più lunga della Formula 1. Continueremo a combattere con ambizione e umiltà gara dopo gara. Qualcuno ha fatto una macchina più veloce, ma per noi è un invito a fare meglio. E lo faremo. La dimensione sportiva ti ricorda che ci sono i competitor”.