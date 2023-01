F1, Fiorio: "Binotto perfetto per Audi"

05-01-2023 08:31

Come è noto, Mattia Binotto ha lasciato la Ferrari il 1° gennaio dopo le dimissioni rassegnate lo scorso 29 novembre. Cesare Fiorio, team principal del Cavallino dall’89 al 91, ha parlato di un probabile coinvolgimento del manager di Losanna nel team Audi: “Se io dovessi entrare in F1, come i tedeschi, non me lo farei scappare. Io lo avrei tenuto, l’ho sempre reputato un grande tecnico: la F1-75 è stata con la Red Bull, la miglior vettura del 2022. Il Mondiale non è arrivato perché è mancata l’affidabilità, per alcune strategie sbagliate e per qualche errore dei piloti. Binotto era un ottimo ingegnere, ma fare il team principal è un altro mestiere“, ha spiegato nell’intervista concessa al Corriere dello Sport. Ricordiamo che Audi ha firmato una partnership strategica con Sauber che sarà operativa a tutti gli effetti a partire dal 2026.