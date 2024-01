F1 in ansia per Fittipaldi: l’ex pilota Brabham in terapia intensiva dopo un infarto, come sta e il messaggio della moglie

Durante i festeggiamenti per il suo 80esimo compleanno, Wilson Fittipaldi Jr, fratello di Emerson, è stato colpito da infarto dopo essersi strozzato

05-01-2024 09:40

Sono ore d’ansia per l’ex pilota di Formula 1 Wilson Fittipaldi Jr, ricoverato in un ospedale di San Paolo, in Brasile, in seguito a un infarto. Fratello del campione del mondo Emerson Fittipaldi, ‘Wilsinho’ si trova da giorni nel reparto di terapia intensiva.

Il mondo della F1 si stringe attorno a Fittipaldi jr

Doveva essere una giornata di festa. Invece, si è sfiorata la tragedia. Già, durante il pranzo di Natale, in occasione del suo 80esimo compleanno, Wilson Fittipaldi Jr – come riferisce il portale Grand Prix – si è strozzato con un pezzo di carne per poi essere colpito da arresto cardiaco.

Sono stati attimi drammatici, nei quali si è temuto seriamente per la vita dell’ex pilota. Il brasiliano classe 1943 – per i fan noto come Wilsinho – è stato soccorso e trasportato d’urgenza presso l’ospedale Prevent Sênior, a Itaim Bibi (San Paolo), dov’è tuttora ricoverato presso il reparto di terapia intensiva. Fittipaldi, che è ha avuto problemi legati all’ossigenazione, è stato sedato e intubato.

Fittipaldi jr e la gara più importante: le parole della moglie

Ad aggiornare i fan sulle condizioni di Wilsinho è la moglie Rita Reis Fittipaldi, che a Instagram affida i suoi pensieri. “Stiamo aspettando che si svegli – fa sapere la compagna dell’80enne ex pilota brasiliano -. Purtroppo ha una storia difficile di ritorno dalla sedazione dopo un intervento chirurgico. Aspettiamo, un giorno alla volta”. L’Hospital Prevent Sênior, invece, ha precisato che, per motivi di privacy, non può pubblicare bollettini sullo stato di salute dei suoi pazienti.

Chi è Fittipaldi jr, ex Brabham e fratello di Emerson

Nel corso della sua carriera Wilson Fittipaldi ha partecipato a 38 gare di Formula 1 tra il 1972, il 1973 e il 1975. Per due stagioni ha guidato la monoposto britannica della Brabham, riuscendo, nel 1973, ha ottenere anche tre punti (il suo miglior risultato è stato un quinto posto al Gran Premio di Germania). Nel 1975 tornò in pista con la scuderia fondata insieme al fratello Emerson, due volte campione del mondo: la Copersucar, unico team brasiliano della categoria. Ma i risultati furono tutt’altro che brillanti e decise di abbandonare il mondo della F1.