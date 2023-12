Scarnecchia colpito da infarto, il racconto choc dell'ex Roma, Milan e Napoli: "Mi hanno preso per i capelli"

L'ex centrocampista e allenatore racconta sui social la disavventura che lo ha portato a rischiare la vita. Dopo la paura e l'intervento al cuore, Scarnecchia manda un importante messaggio di prevenzione

05-12-2023 19:36

Giornalista pubblicista, redattore e autore, collabora da quasi 15 anni con il giornale dalla sua città, è content creator per diversi siti di divulgazione. Per Virgilio Sport segue i protagonisti del pallone ed è capace di trasformare in video tutto ciò che tocca

Roberto Scarnecchia vittima di un infarto. Con una toccante storia social condivisa dal letto dell’ospedale, l’ex centrocampista racconta la spiacevole disavventura, rivela di aver rischiato seriamente di morire e manda un importante messaggio di prevenzione.

Scarnecchia, la grande paura

Tra la fine degli anni ’70 e degli anni ’80 ha vestito, tra le altre, le maglie di Roma, Napoli, Pisa e Milan, vincendo anche due Coppa Italia con i giallorossi e la Mitropa Cup del 1986 con i nerazzurri toscani. Oggi, Roberto Scarnecchia, classe 1958 con un passato anche da allenatore e un presente tra i fornelli, racconta sui social la propria disavventura. Colpito da infarto domenica a Milano, l’ex centrocampista rassicura i propri follower dal letto di ospedale dopo la grande paura.

Scarnecchia, malore nella serata di domenica

Il malore ha colto Scarnecchia intorno alle 22, mentre si trovava in piazza Duomo. Fortunatamente, i soccorsi sono intervenuti tempestivamente. Quindi, il trasporto all’ospedale San Luca e l’operazione d’urgenza al cuore condotta con successo. Attualmente, il 65enne è ancora ricoverato, ma in buone condizioni, tanto da decidere di raccontare in video in prima persona lo spavento vissuto sulla propria pelle.

Il racconto di Scarnecchia

Accesa la telecamera frontale dello smartphone, a petto nudo con gli elettrodi ancora attaccati alla pelle, Scarnecchia ha spiegato l’accaduto:

Buongiorno ragazzi, vi parlo da un letto d’ospedale. Siccome tutti si domandano che cosa è successo, preferisco fare un video per tranquillizzare le persone che mi vogliono bene e si chiedono dove sono finito. Domenica attorno alle 22 ho avuto un infarto mentre attraversavo il Duomo.

Il malore e l’intervento

Scarnecchia entra, poi, nel dettaglio e, anche provando a sdrammatizzare, rivela:

Avevo parcheggiato l’auto per andare in albergo, ho sentito un fortissimo dolore al petto, mi sono seduto sui gradini di questo monumento meraviglioso e mi sono detto che se proprio doveva finire la mia vita, vabbè, vorrà dire che mi faranno delle foto con un monumento storico sullo sfondo. Non è andata così, per fortuna vi sto parlando. È passata una coppia di fidanzati, lui era medico, mi ha chiesto se non stavo bene, gli ho detto di sì, e se avevo mangiato e gli ho detto di no e mi ha detto “allora, chiamiamo l’ambulanza”. Mi hanno portato d’urgenza al San Luca. All’una mi hanno fatto un intervento al cuore e mi hanno salvato la vita.

Scarnecchia: “Mi hanno preso per i capelli”

Poi, Scarnecchia rivela di aver rischiato seriamente la vita:

Ci sono tantissimi tipi d’infarto, è come dire un incidente: puoi aver tamponato un auto o essere caduto in un burrone. A me si era occlusa una coronaria, avevo 170 di colesterolo, quindi non per quello. È una cosa che può capitare a tutti, mi hanno preso per i capelli, era un paio d’ore che il cuore era in sofferenza. Sono entrati con una sonda per liberarmi la coronaria e mettermi uno stento… è andata bene: non ho mai perso conoscenza e sono rimasto sempre sveglio, non ho avuto altri sintomi.

Il messaggio di Scarnecchia

Infine, l’accorato appello ai follower: