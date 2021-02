F1, Gasly: “Tsunoda ci aiuterà a crescere”

A margine della presentazione della nuova Alpha Tauri, c’è stato anche spazio per le dichiarazioni dei due piloti della scuderia faentina. La monoposto che prenderà il via nella griglia di partenza il prossimo Marzo, non è cambiata molto rispetto a quella dell’anno scorso: esteticamente si nota solo l’inversione dei colori della livrea.

Per quanto riguarda invece Gasly, vincitore lo scorso anno a Monza, parole al miele nei confronti del suo nuovo compagno di scuderia.

“Yuki è un pilota molto veloce e ci aiuterà a crescere, lavoreremo insieme per raggiungere questo obiettivo – ha detto Gasly. Ovviamente, con il suo arrivo avrò maggiore responsabilità all’interno della squadra e sono pronto ad assumere il ruolo di team leader. Lo conosco, è un ragazzo molto competitivo e ha mostrato cosa è capace di fare in Formula 2, ecco perché è stato promosso dopo appena un anno. Non sarà sempre tutto facile per lui perché gli manca un po’ d’esperienza, ma credo che abbia del talento e toccherà a me e a tutto il team fargli da guida.”

OMNISPORT | 19-02-2021 10:19