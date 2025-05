F1, Gianni Morandi show a Imola con Mara Sangiorgio: dedica "Uno su Mille" alla Ferrari, l'augurio per Antonelli

Gianni Morandi presente al Gran Premio di Imola parla di F1, della Ferrari e di Kimi Antonelli, poi siparietto con Mara Sangiorgio e dedica di una canzone al Cavallino Rampante

Ieri il Bologna, oggi un bolognese doc. Il Gran Premio di Imola è anche tanto folklore e tanti vip che popolano il paddock del circuito Enzo e Dino Ferrari. Tra questi un 80enne arzillo come pochi che ha scritto pagine storiche della canzone italiana. Stiamo parlando di Gianni Morandi che ha parlato della F1, della Ferrari, dell’incontro con Leclerc e ha fatto una previsione “ardita” per il suo concittadino Andrea Kimi Antonelli

Gianni Morandi, dal trionfo del Bologna alla F1

Reduce dai festeggiamenti infiniti col “suo” Bologna dopo la vittoria della Coppa Italia contro il Milan, Gianni Morandi ha fatto un salto al Gran Premio di Imola. “Per me è la prima volta a vedere da vicino la F1” ha detto il mito della canzone italiana ai microfoni di Sky Sport F1.

Proprio sull’impresa della squadra di Italiano, ieri presente nel paddock di Imola, la prima domanda e la risposta è automatica: “E’ stata una grande emozione vedere da vicino la vittoria di quella coppa per tutto quello che ha comportato per la città e per i giocatori, per tutti!”.

Morandi show con Mara Sangiorgio

L’eterno ragazzino della musica italiana nonostante i suoi 80 anni è emozionato a girare per il paddock del circuito Enzo e Dino Ferrari. Anche quando l’inviata di Sky, Mara Sangiorgio lo richiama simpaticamente perchè non sta fermo un attimo a favore di telecamera: “Ma non devono vedere me, meglio te che sei più carina” sentenzia Morandi col sorriso sulle labbra.

Fonte: Ansa

Poi Gianni mostra il cappellino della Ferrari autografato da Leclerc: “Bella l’organizzazione qui in F1, tutto perfetto, non solo nei grandi team come Ferrari e McLaren, è un mondo che si sposta e poi hai l’opportunità di incontrare i grandi campioni come Leclerc (mostra il cappellino autografato, ndr)”.

Da un bolognese a un altro in cerca di gloria, per Andrea Kimi Antonelli solo parole al miele, anzi anche un parallelo azzardato: “Sembra che sia una gran promessa, gli auguro di diventare il prossimo Senna, Schumacher, questi grandi campioni del passato. Esagero? Non so, bisogna puntare in alto, poi c’è sempre tempo per abbassare il tiro no?”

Infine, gli chiedono una sua canzone da dedicare alla Ferrari, Morandi non ci pensa un attimo: “Uno su mille ce la fa, ma la Ferrari ce l’ha fatta tante volte e tornerà grande, potrebbe fare una bella qualifica già oggi e poi magari domani… chi lo sa… uno su mille ce la fa”. Appunto, sempre grande Giannone Morandi!