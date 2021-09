F1: Giovinazzi in cerca di un week-end “pulito” a Sochi

Antonio Giovinazzi a caccia di un week-end “pulito” nel prossimo Gran Premio di Russia, 15° appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1. L’italiano dell’Alfa Romeo, dopo le ottime qualifiche di Zandvoort e Monza, a cui non sono seguiti piazzamenti in zona punti, punta a portare avanti un fine settimana senza sbavature a Sochi, il quale gli permetterebbe di sfruttare al massimo il potenziale della vettura su un tracciato sulla carta favorevole.

“Sochi ci offrirà un altro fine settimana importante per raccogliere un buon risultato, ciò che è mancato nelle ultime gare”, ha affermato l’italiano dell’Alfa Romeo. “Sono entusiasta di tornare in vettura visto che negli ultimi fine settimana potevamo lottare per le zone importanti della classifica. Sfortunatamente entrambe le gare non sono andate secondo le previsioni, ma posiamo sfruttare gli aspetti positivi per portare a casa alcuni buoni punti a Sochi. Daremo tutto come abbiamo sempre fatto da inizio stagione ad oggi”.

OMNISPORT | 23-09-2021 13:39