F1, Giovinazzi: “Mi sento pronto per Sakhir”

Intervistato dal sito ufficiale della squadra, il pilota italiano ha tracciato gli obiettivi per il primo week-end della stagione, evidenziando come il target sia la top 10. Dopo l’ottima tre giorni di test in Bahrain, Antonio Giovinazzi non vede l’ora di scendere in pista per il prossimo Gran Premio del Bahrain, appuntamento inaugurale del mondiale 2021 di Formula 1.

“Sono davvero entusiasta di questa nuova stagione in Alfa Romeo“, ha dichiarato il pilota di Martina Franca. “E’ il mio terzo anno in Formula 1 e non vedo l’ora di provare nuovamente le sensazioni di un week-end di gara. Non sto facendo previsioni su dove saremo contro i nostri rivali, ma sono fiducioso del fatto che possiamo fare una buona stagione”.

“C’è uno spirito davvero buono all’interno del team, le persone si sentono positive e camminano tutte a testa alta”, ha proseguito. “Ci avvisiamo alla gara con la giusta mentalità. Sappiamo tutti quanto sia cruciale l’inizio del nuovo campionato: l’anno scorso siamo riusciti a fare punti proprio alla prima gara e si sono rivelati fondamentali nel conteggio del campionato. L’obiettivo quindi sarà quello di ripartire col piede giusto”.

OMNISPORT | 24-03-2021 11:14