F1, Giovinazzi torna sul suo incidente: "In FP2 può starci"

Il pilota pugliese ha infatti impattato contro le barriere dopo aver perso il controllo della sua vettura in fase di accelerazione, cosa che ha costretto la direzione gara ad esporre la bandiera rossa ed interrompere momentaneamente la seconda sessione di prove libere del GP di Sochi. Il pilota italiano è fortunatamente illeso.

Questo il suo commento al termine delle qualifiche ai microfoni di Sky Sport F1:

“Posso dire di essere stato sfortunato, guardando i dati ho perso l’anteriore e poi ho toccato leggermente il cordolo in uscita e da lì ho poi perso la macchina. Il passo era buono, tanto che con il secondo set di gomme stavo anche migliorando. Vediamo domani e dopo domani. Per quanto riguarda l’errore quando succede nelle PL2 ci può stare. Bisogna trovare il limite prima della qualifica. Il vento era molto incostante e non avevo una velocità maggiore rispetto al giro precedente”.

OMNISPORT | 24-09-2021 15:59