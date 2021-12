F1, il Gran Premio di Arabia in diretta live

Commento in diretta

PRE GARA

Sarà Lewis Hamilton a scattare dalla pole position nel Gran Premio di Arabia Saudita che partirà alle ore 18.30 sulla pista inedita di Jeddah per il penultimo appuntamento col Mondiale 2021 di Formula 1. Una qualifica col botto nel vero senso della parola visto che Max Verstappen ha colpito il muro all’ultima curva perdendo non solo la pole che pareva ampiamente alla sua portata ma anche la prima fila a favore di Valtteri Bottas che gli partirà davanti.

Il leader del Mondiale, che oggi potrebbe diventare già campione in caso di alcune combinazioni) deve accontentarsi della seconda fila, con al fianco uu pimpante Charles Leclerc con l’unica Ferrari approdata al Q3. Un errore nel Q2 infatti costringe Carlos Sainz ad accontentarsi dell’ottava fila, 15°. Dalla terza fila scatteranno un non brillante Sergio Perez con la seconda Red Bull e Pierre Gasly, dalla quarta Lando Norris e Yuki Tsunoda (piuttosto “in palla” a Jeddah), mentre la top ten si chiude con Esteban Ocon ed un bravissimo Antonio Giovinazzi alla sua penultima gara in F1.

La griglia di partenza del GP di Arabia Saudita

PRIMA FILA

1 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)

2 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes)

SECONDA FILA

3 Max Verstappen (Ola/Red Bull)

4 Charles Leclerc (Mon/Ferrari)

TERZA FILA

5 Sergio Perez (Mes/Red Bull)

6 Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri)

QUARTA FILA

7 Lando Norris (Ing/McLaren)

8 Esteban Ocon (Fra/Alpine)

QUINTA FILA

9 Yuki Tsunoda (Gpn/Alpha Tauri)

10 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

SESTA FILA

11 Daniel Ricciardo (Aus/McLaren)

12 Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo)

SETTIMA FILA

13 Fernando Alonso (Spa/Alpine)

14 George Russell (Ing/Williams)

OTTAVA FILA

15 Carlos Sainz Jr. (Spa/Ferrari)

16 Nicholas Latifi (Can/Williams)

NONA FILA

17 Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin)

18 Lance Stroll (Can/Aston Martin)

DECIMA FILA

19 Mick Schumacher (Ger/Haas)

20 Nikita Mazepin (Rus/Haas)

Fonte: Ansa