F1, giallo Stroll: scatto rabbioso dietro il ko in Spagna. Drugovich tra Le Mans e Montreal, emergenza Aston Martin

Dopo l'eliminazione in Q2 a Barcellona, il pilota canadese avrebbe avuto un faccia a faccia con team e meccanici. Operazione prevista per oggi, il brasiliano spera di sostituirlo a Montreal. Drugovic pronto a rinunciare a Le Mans

Dal deludente risultato nelle qualifiche di Barcellona al giallo infortunio di Lance Stroll. Dopo il forfait in Spagna, il pilota canadese è al centro di voci che lo vedrebbero protagonista di una sfuriata nel box dell’Aston Martin dopo l’eliminazione in Q2 che poi sarebbe stata l’elemento scatenate della rinuncia alla disputa della gara domenica. E mentre in queste ore il figlio del patron Lawrence dovrebbe a sottoporsi ad un intervento chirurgico per risolvere i problemi alla mano e al polso, in vista del Gp del Canada tra due settimane potrebbe scattare un’emergenza piloti.

Stroll, dalla delusione per le qualifiche alla rabbia nei box

L’eliminazione in Q2 di Lance Stroll, condizionato da alcuni guai fisici, ha fatto scattare un nuovo allarme in casa Aston Martin. Il canadese, infatti, ha deciso di non partecipare alla gara di Barcellona, rinunciando alla partenza dal quattordicesimo posto. Dalla delusione all’infortunio, fino alla mail che sarebbe arrivata ai meccanici e a tutto il team soltanto a poche ore dal gran premio.

“La versione secondo cui Stroll stesse convivendo con questi dolori – si legge nel report della giornalista Juliana Cerasoli – è stata accolta con sorpresa dai membri del team. E i meccanici di Lance sono stati informati via mail che non avrebbe corso il giorno dopo, restandone stupiti”.

Secondo la BBC, dopo la presunta sfuriata a fine qualifica di Stroll, “il canadese avrebbe danneggiato l’attrezzatura nel box e insultato i membri della squadra dopo essere stato eliminato in Q2. Quando è stato chiesto ad un portavoce Aston Martin dell’accaduto, ha dichiarato: “Lance era arrabbiato”, ma ha assicurato che l’infortunio e l’episodio ai box non sono collegati”.

Emergenza Aston Martin: Drugovich rinuncia a Le Mans

All’orizzonte, tra due settimane, c’è il Gp di Canada. Lance Stroll vorrebbe fare di tutto per recuperare per la gara di casa. Ma l’operazione alla mano mette tutto in forse. A quel punto l’Aston Martin potrebbe avere problemi a dare un compagno a Fernando Alonso.

Il pilota di riserva, Felipe Drugovich, brasiliano classe 2000, infatti risulta proprio in quel week end, alla 24 ore di Le Mans nell’equipaggio della Cadillac #311, iscritta nella classe Hypercar insieme a Pipo Derani e Jack Aitken. Ma qualora dovesse liberarsi il sedile di Stroll, il brasiliano ha già annunciato che rinuncerà alla 24 ore e volerà in F1 per sostituire il canadese: “Sono fiducioso che Dio abbia qualcosa in serbo per me”, ha dichiarato Drugovich a UOL Esporte. Da tempo Felipe aspetta un’opportunità per esordire in F1.