F1 Barcellona, Toto Wolff critica Max Verstappen: "Si è comportato come un tassista a Roma o Napoli". È bufera

Il team principal della Mercedes si aggrappa ai luoghi comuni per stroncare il campione della Red Bull: le sue parole dopo il GP catalano fanno infuriare tutti.

I veleni e l’adrenalina del finale del GP di Spagna di Formula 1 a Barcellona hanno lasciato il segno. Tanto che pure il dopo-gara si è rivelato infuocato. A perdere le staffe è stato il team principal della Mercedes, Toto Wolff, che senza mezzi termini ha attaccato Max Verstappen per il contatto con George Russell. Il campione olandese della Red Bull è stato sanzionato con dieci secondi di penalità, scivolando dal quinto al decimo posto nella classifica finale del Gran Premio. E s’è dovuto sorbire pure il cazziatone di Wolff, che però per criticarlo s’è rifugiato nei luoghi comuni, finendo a sua volta nella bufera.

F1 GP Spagna, scintille tra Verstappen e Russell

Che è successo negli ultimi giri del GP disputato sul circuito del Montmelò, presso Barcellona? Che Verstappen, costretto a montare la gomma hard – ultima mescola disponibile – dopo l’ingresso della safety car, è stato passato prima da Leclerc e poi dallo stesso Russell, le cui monoposto viaggiavano con le soft. Dopo essere andato lungo nella curva precedente il rettilineo d’arrivo, subendo il sorpasso da parte del ferrarista, Max ha prima ceduto la posizione al pilota della Mercedes dopo aver tagliato una chicane, poi ha cercato di riprenderlo colpendolo sulla fiancata. Da qui la penalizzazione di dieci secondi e la decurtazione di tre punti sulla patente, accettata con serenità dallo stesso Verstappen.

Wolff condanna Max e tira in ballo i tassisti italiani

Al termine della corsa Wolff, ai microfoni di Sky, ha attaccato duramente Verstappen, utilizzando una metafora poco opportuna: “Questa è road rage, arrabbiatura da strada”, ha spiegato il manager austriaco stigmatizzando la manovra scorretta di Max. “Si è comportato come alcuni tassisti a Roma o a Napoli, che impazziscono nel traffico e guidano senza regole. Non ho ben capito cosa volesse fare, ma devo capirlo perché se l’ha fatto per rabbia è inaccettabile. Credo sia uscito da curva 4 senza accelerare, pensavo avesse un problema alla macchina. Poi George l’ha superato e Max a questo punto gli ha chiuso la porta di nuovo”.

Putiferio per la battuta del team principal Mercedes

L’accostamento ai tassisti di Roma o Napoli ha provocato l’inevitabile bufera sui social. “Grazie Totone, ci mancava solo che associasse il contatto tra Verstappen e Russell alla rabbia di strada come a Roma e Napoli. Ovviamente nessuno di SkySport si dissocia. Momento imbarazzante“. E ancora: “Anche Toto ogni tanto la fa fuori dal vaso evidentemente e, a Sky naturalmente, tutti proni”. Per la verità qualcuno a Sky ha puntualizzato: “Subito gli hanno detto ‘guarda che siamo migliorati in Italia’, non è vera sta cosa”. Non manca chi dà persino ragione a Wolff: “Polemica inutile, stava parlando con la TV italiana, il paragone ci sta tutto e non ha offeso nessuno“.