F1 diretta GP Spagna LIVE Barcellona: azzardo tre soste Verstappen, McLaren davanti, Leclerc si gioca il podio

Saranno 66 i giri da compiere in questo Gran Premio di Spagna, con il semaforo verde che scatterá alle 15.00. Out Stroll per un problema alla mano.

Senza Lance Stroll, saranno soltanto 19 i piloti a prendere il via oggi. Yuki Tsunoda partirà dalla corsia box, quindi ci saranno 9 file in griglia.

PARTITI! Bravissimo Norris a tenere la posizione in curva 1. Spunto fantastico di Verstappen che infila invece Norris e si prende il secondo posto. Altrettanto bravo Leclerc, che recupera due posizioni al via e si mette nella scia di Hamilton. Le due Ferrari sono ora quarta e quinta.

GIRO 2. Nelle retrovie, Hulkenberg ha guadagnato ben 4 posizioni salendo al decimo posto, e ora è battaglia durissima con Alonso per difendere la zona punti. Verstappen sta tenendo il ritmo di Piastri in questa prima parte di gara, i due sono molto vicini.

GIRO 4. Piastri sta tenendo un ritmo incontenibile per il resto del gruppo e ha già più di 2" di vantaggio su Verstappen. Bravo Hamilton, che sta tenendo lo stesso passo di Norris, quasi in zona DRS.

GIRO 5. Leclerc cerca di mettersi in zona DRS rispetto a Hamilton così da aumentare le possibilità per difendersi dalla pressione di Russell, molto infuriato dopo aver perso due posizioni al via.

GIRO 7. Non c'è strategia di squadra al momento in Ferrari. Hamilton chiude la porta a Leclerc, negandogli il primo tentativo di attacco.

GIRO 8. Non ci sono comunicazioni dal box Ferrari per uno scambio di posizioni tra i due compagni. Leclerc è molto furioso. "Sto perdendo tempo. Stiamo perdendo tempo", il suo team-radio.

GIRO 9. Strategia folle in Ferrari. Hamilton continua a chiudere la porta a Leclerc. Norris è già volato via a 5" da Lewis. La comunicazione di swap arriva soltanto alla fine di questo giro.

GIRO 10. Ecco lo swap tra le due Ferrari, avvenuto in fondo al rettilineo, ma si sono persi due giri. Norris è ormai lontano, mentre Russell ha approfittato della lotta tra le due Rosse per rimanere lì in scia.

GIRO 13. Norris supera facilmente Verstappen in fondo al rettilineo. SuperMax non ha nemmeno provato a difendersi, probabilmente non vuole perdere ulteriore tempo nella battaglia con Leclerc per il potenziale terzo posto finale.

GIRO 14. Pit-stop per Verstappen, che prova l'undercut rientrando con gomma rossa in ottava posizione. Norris, con strada libera, ha preso già 7" di margine su Leclerc.

GIRO 16. Il primo ferrarista a rientrare, invece, è Hamilton. Torna in pista con gomma gialla in nona posizione, mentre Verstappen fa segnare il nuovo giro veloce di giornata.

GIRO 18. Leclerc è tornato in pista in settima posizione, davanti ad Hadjar. ha perso ovviamente rispetto a Verstappen, ma vediamo se la strategia sarà utile per rispondere ai pit-stop delle Mercedes.

GIRO 20. Verstappen affonda anche il sorpasso su Russell e torna in terza posizione, alle spalle delle due McLaren. Dopo la sosta, il ritmo di Leclerc però non sembra particolarmente frizzante rispetto alla Red Bull di Verstappen.

GIRO 21. Pit-stop per Russell, che monta gomma gialla. Vediamo se l'undercut della Ferrari sarà efficace per difendersi dalle Frecce d'Argento.

GIRO 22. Pit-stop per Norris, che torna in pista in terza posizione, alle spalle di Verstappen. Dovrà superarlo nuovamente in gara.

GIRO 24. Buon giro per Leclerc, che gira in 1:19.4, recuperando decimi sia su Verstappen che su Norris. Il monegasco risponde anche a Russell, che è tornato in pista sparando due ottimi tempi nei suoi primi due giri out.

GIRO 26. Contatto tra Lawson e Albon. L'ala della Williams va in frantumi e sparge molti detriti in pista. Forse una virtual safety-car in arrivo per poter ripulire l'asfalto?

GIRO 27. Albon deve ritirarsi. Il danno all'anteriore è troppo grave per poter continuare. Al momento, l'incidente è stato notato. Vediamo se arriverà una penalità per la RB.

GIRO 28. Verstappen sta tenendo 3.5 secondi di vantaggio su Piastri, ma le sue comunicazioni ai box non sono serene: dice di faticare moltissimo nel tenere la macchina in pista in curva.

GIRO 29. Verstappen rientra già per il secondo pit-stop e riesce a restare davanti a Hamilton, in quarta piazza. Ufficiale il ritiro di Albon, che ha parcheggiato la macchina nei box. Weekend molto negativo per la Williams, con Sainz che naviga in 14esima posizione.

GIRO 30. Verstappen ha fatto un secondo stint molto corto. Ora ha montato una gomma gialla che dovrebbe durare per più di 30 giri. A meno che non voglia aggiungere un'ulteriore sosta e montare una rossa nel finale.

GIRO 38. La differenza nel passo-gara tra Verstappen e le due Ferrari ora è clamoroso. Leclerc è già scivolato a 5" dal campione del mondo in carica, che sta continuando a spingere come un dannato.

GIRO 40. Norris, pressato dalla rimonta di Verstappen, si è riavvicinato molto a Piastri. La comunicazione del muretto per SuperMax è chiara: "Hanno capito che sei una minaccia per loro".

GIRO 41. Seconda sosta ai box per Leclerc, che può montare gomma gialla nuova. Rientra in sesta posizione alle spalle di Russell. Norris si è avvicinato a meno di 3" rispetto a Piastri.

Oscar Piastri (161 pt.) Lando Norris (158 pt.) Max Verstappen (136 pt.) George Russell (99 pt.) Charles Leclerc (79 pt.)

Alla faccia della nuova regola sulle ali la McLaren fa doppietta in qualifica a Barcellona. Pole position per Oscar Piastri, la quarta in carriera che partirà davanti a Lando Norris per l’uno-due papaya. Terzo posto per Max Verstappen con la Red Bull che registra l’ultimo posto di Tsunoda. In seconda fila ci va anche George Russell con la Mercedes. Bene Lewis Hamilton che porta la Ferrari al quinto posto davanti a Kimi Antonelli. Charles Leclerc, solo settimo, che scelto di fare un solo giro all’inizio del Q3 e poi è rimasto fermo ai box per risparmiare un set di gomme per la gara.

Il Gran Premio di Spagna si disputa sul Circuito di Montmelò, in Catalogna. Sono previsti 66 giri. Partenza in programma alle 15.00 di domenica 1 giugno 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1a Fila 1. Oscar Piastri – 1:11.546 McLaren-Mercedes 2. Lando Norris – 1:11.755 McLaren-Mercedes 2a Fila 2. Max Verstappen – 1:11.848 Red Bull-Honda RBPT 4. George Russell – 1:11.848 Mercedes 3a Fila 5. Lewis Hamilton – 1:12.045 Ferrari 6. Kimi Antonelli – 1:12.111 Mercedes 4a Fila 7. Charles Leclerc – 1:12.131 Ferrari 8. Pierre Gasly – 1:12.199 Alpine-Renault 5a Fila 9. Isack Hadjar – 1:12.252 Racing Bulls-Honda RBPT 10. Fernando Alonso – 1:12.284 Aston Martin-Mercedes 6a Fila 11. Alexander Albon – 1:12.641 Williams-Mercedes 12. Gabriel Bortoleto – 1:12.756 Sauber-Ferrari 7a Fila 13. Liam Lawson – 1:12.763 Racing Bulls-Honda RBPT 14. Lance Stroll – 1:13.058 Aston Martin-Mercedes 8a Fila 15. Oliver Bearman – 1:13.315 Haas-Ferrari 16. Nico Hulkenberg – 1:13.190 Sauber-Ferrari 9a Fila 17. Esteban Ocon – 1:13.201 Haas-Ferrari 18. Carlos Sainz – 1:13.203 Williams-Mercedes 10a Fila 19. Franco Colapinto – 1:13.334 Alpine-Renault 20. Yuki Tsunoda – 1:13.385 Red Bull-Honda RBPT