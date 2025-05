F1, Hamilton e Vasseur: altro confronto, il retroscena e cosa si sono detti. Prost e Wolff a difesa di Lewis

Sono stati ben due i faccia a faccia tra Vasseur e Hamilton a Miami, ecco cosa si sono detti. Intanto la leggenda della F1, Alain Prost e il suo ex team principal Toto Woff difendono il pilota inflese

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

L’inizio di stagione della Ferrari ha sorpreso tutti, ma in negativo. Dopo l’ottimo finale di stagione del 2024, ci si aspettava una Rossa ancora lì a lottare per il Mondiale con la McLaren. Ma la realtà dice tutt’altro: Piastri e Norris, a tratti, sembrano imbattibili e le prestazioni delle rosse sono deludenti. A preoccupare, nella settimana che porta a Imola, è soprattutto l’involuzione di Lewis Hamilton. Il pilota inglese, in crisi, ha avuto un confronto con Fred Vasseur dopo le scintille nei team radio a Miami. Anzi due. Un secondo faccia a faccia i cui retroscena sono emersi in queste ore. Mentre c’è chi, da Alain Prost a Toto Wolff prende le difese del 7 volte campione del mondo.

Vasseur-Hamilton, il doppio faccia a faccia a Miami

Uno di fronte all’altro. Non una ma due volte. Lewis Hamilton e Fred Vasseur stanno cercando di venire a capo delle difficoltà della Ferrari. Al pari di Leclerc. Ma appare evidente la difficoltà dell’ex Mercedes a trovare il passo con la rossa, con questa rossa. Al di là degli exploit delle Sprint Race (vittoria in Cina, podio proprio a Miami) l’inglese fatica parecchio anche solo a guidare la SF-25.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quello che è successo nella gara in Florida, i team radio bollenti con Adami, non ha fatto altro che acuire la situazione. Per questo subito dopo la corsa, Vasseur ha voluto parlare all’istante con Hamilton. Per evitare che il pilota esternasse anche ai media quanto già sbottato via radio durante quelle fase concitate dietro Leclerc. Ma ci sarebbe stato, fotografie alla mano, anche un altro confronto tra i due, prima della gara di Miami.

Cosa si sono detti Hamilton e Leclerc prima del Gp di Miami

Le foto del faccia a faccia tra Vasseur e Hamilton si riferiscono a quello prima della corsa in Florida. A fare chiarezza su quel confronto è stato il giornalista dell’Equipe Frederic Ferret, presente in occasione del colloquio: “Lewis ha voluto parlare con Fred mentre prendevamo un caffè e gli ha detto: ‘Voglio parlarti delle gomme’”, afferma il francese. L’episodio risale alla mattina della domenica della gara, ma Hamilton non si stava lamentando, bensì cercava di aiutare il team a sviluppare la strategia.

Ferret continua: “In passato Lewis ha espresso critiche anche verso Bono (suo ingegnere di pista alla Mercedes, ora di Antonelli, ndr) quando c’erano difficoltà. Nel team c’è armonia al 100%. Sono molto tranquilli e vogliono migliorare. Per noi giornalisti è facile scrivere che la Ferrari ha grandi problemi. Criticare è semplice quando c’è un pit stop sbagliato o una strategia errata, ma il vero problema è rendere la macchina veloce sul giro secco”.

Prost difende Hamilton: “I media influenzano i social”

Ma al popolo dei social poco interessa quello che sta succedendo veramente all’interno della Ferrari. Come dice Ferret, è semplice criticare, e la maggior parte delle colpe ricadono su Lewis Hamilton. Negli anni si è visto quanto Leclerc sia diventato intoccabile per i tifosi. Ha subito lo stesso trattamento Sainz e ora Hamilton, ma molto più amplificato date le aspettative che si sono create attorno al suo passaggio.

In sua difesa, è intervenuto la leggenda della F1 Alain Prost: “Ci sono i media, che oggi influenzano i social network”, ha detto all’Equipe. Lui, 4 volte campione del mondo, che proprio con i social ha avuto non pochi problemi recentemente. “Se li ascoltate oggi, ‘Lando Norris non ha alcuna possibilità, Lewis Hamilton ha perso il suo livello’, proprio perché Lewis è anche molto schietto. La sua grande forza è sempre stata quella di ammettere i propri errori, ma farlo pubblicamente mina la sua immagine e forse anche la sua autostima”.

Wolff su Hamilton: “Ha ancora la magia”

Della questione ha parlato anche vecchio amico di Hamilton, Toto Wolff. I due con la Mercedes hanno vinto tutto, dominando per anni la Formula Uno. Chi meglio del suo ex team principal può conoscere le potenzialità del pilota: “Abbiamo visto la magia che ha fatto nella Sprint Race in Cina – ha detto al sito ufficiale della F1 – Ha completamente dominato quella gara. È impossibile fare una corsa di quel livello e poi perdere tutto improvvisamente nel weekend successivo”.

“Sono sicuro che sia ancora un grande pilota – prosegue Wolff – Se riesce a far funzionare la macchina nel modo che preferisce, è ancora stellare. Non ho dubbi. Non mi sorprendono le sue difficoltà. È stato con noi per 12 anni, poi è andato in Ferrari, dove ha trovato un compagno che era già lì da molto tempo”.

Nonostante le difficoltà generali della macchina, Leclerc in ogni gara sembra sempre un passo avanti all’inglese nel capire le dinamiche della monoposto e come prendere il meglio in una situazione ai limiti del disastroso. Wolff continua elogiando proprio il monegasco: “Il suo compagno è chiaramente uno dei piloti migliori in circolazione. Vedendo lo scenario dall’esterno, e avendogli parlato, si trova in una situazione che tutti i piloti attraversano quando cambiano team”.