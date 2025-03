F1, Prost vuol fuggire dai social per gli insulti dei tifosi di Senna: la solidarietà di Ben Sulayem all'ex Ferrari

Nei giorni scorsi Alain Prost aveva lamentato di ricevere ogni giorno messaggi sui social da parte dei tifosi di Senna, tra cui insulti. L'ex campione del mondo medita di lasciare Instagram: in sua difesa scende in campo il presidente FIA

Lo sport si nutre di rivalità, reali o montate dai media, ma a volte capita che le tifoserie trascendano prendendo di mira uno dei duellanti, a volte pure vita natural durante. Prendiamo il caso di Alain Prost, che pur vantando una notevole carriera in F1 resta indissolubilmente legato ai duelli in pista contro Ayrton Senna, e che ancora oggi deve fare i conti con gli insulti e le contumelie (via social) dei sostenitori dell’indimenticato brasiliano.

La rivalità tra Prost e Senna

Alla fine degli anni Ottanta la rivalità tra i due piloti toccò l’apice, considerando il fatto che condivisero il medesimo team – McLaren – e trovandosi al tempo stesso in lotta per la vittoria del campionato. Ma le ruggini proseguirono anche all’inizio degli anni Novanta, sino a chiudersi nel 1993 con il ritiro di Prost dalla F1. Poi, l’anno dopo, sappiamo come andarono le cose.

Ruggini sportive che poi alla fine hanno lasciato spazio al rispetto. Tra Senna e il francese ci fu in diversi contesti una profonda inimicizia, con stracci che sono volati nei circuiti e fuori. Ma al tempo stesso i due avevano un rapporto quasi simbiotico, come se uno non potesse fare a meno dell’altro e si esaltasse solo con il rivale in pista. L’apice nell’incidente del 1989 nel GP del Giappone, con Senna squalificato dopo un’uscita di pista con Prost e quest’ultimo, che militava in McLaren come compagno di squadra del brasiliano, che andò poi a vincere il Mondiale. L’anno dopo sarà poi Senna a restituire pan per focaccia al francese, conquistando il titolo.

Prost confessa: “Ricevo ogni giorni messaggi su Senna, e anche insulti”

Di recente Prost ha attaccato la miniserie Netflix uscita a fine anno e che parla del suo amatissimo nemico, imputando una eccessiva spettacolarizzazione e accusandola di raccontare cose non vere, facendo business sulla pelle di Senna. Ma il brasiliano continua a essere parte della vita dell’ex campione del mondo, che nei giorni scorsi ha rivelato a Motorsport Total di ricevere continuamente messaggi relativi al brasiliano sul suo profilo Instagram.

E aggiungendo che tra essi ci sono anche insulti, provenienti in particolare dai fan carioca. “Ho vissuto indirettamente questa storia per trent’anni, e penso che sarà così per il resto della mia vita”, ha commentato amaro, riferendosi al fatto che di tutto quello che ha fatto in carriera si ricorda alla fine solo il duello con Senna.

Tra i messaggi ricevuti “ogni giorno, quotidianamente” come abbiamo detto anche insulti. Per questo motivo, e anche per cercare di guardare avanti, Prost ha rivelato di pensare di disattivare il suo Instagram.

La solidarietà di Ben Sulayem

Una decisione che ha spinto il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem a prendere le difese del 70enne, anch’egli via Instagram. “L’ex campione del mondo Alain Prost non dovrebbe essere allontanato dai social a causa degli abusi online. La sua esperienza evidenzia la dura realtà che affrontano gli uomini e le donne dello sport a tutti i livelli: abusi quotidiani, molestie e persino minacce“, è la denuncia del capo della Federazione internazionale.

Che ha quindi annunciato: “Sotto la mia guida e quella della FIA, United Against Online Abuse sta sviluppando delle soluzioni educative, tecnologiche e normative necessarie affinché si possano proteggere i piloti, gli ufficiali di gara e i tifosi, per garantire che lo sport rimanga un luogo anche di dura competizione, ma leale e inclusivo“.

Anche i tifosi brasiliani sono vicini a Prost

Nel frattempo Prost negli ultimi suoi contenuti su Instagram ha ricevuto la solidarietà anche dei tifosi: “Il Brasile ti ama Alain. I veri fan della F1 e di Ayrton sanno che sei uno dei più grandi piloti di sempre e il miglior rivale di Senna”, “Prost è senza dubbio il più sottovalutato e ad oggi il pilota più di successo nella storia della F1“, “Grande Professor Prost, tanto amato da tutti i brasiliani che amano la F1!“, “Un genio delle piste e un grande essere umano!”, sono alcuni dei messaggi sotto uno degli ultimi post dell’ex pilota, diversi dei quali provenienti proprio da tifosi brasiliani.