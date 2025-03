F1, Villeneuve chiuso in bagno a Milano: incubo per il figlio di Gilles, disavventura a Malpensa

L’ex campione del mondo di F1, Jacques Villeneuve ha vissuto una mezz'ora da incubo, chiuso in uno dei bagni dell'aeroporto di Milano Malpensa prima di partire per Melbourne dove prenderà il via il Mondiale di F1. Il figlio di Gilles ha raccontato tutto sui social

Sembra la scena di un film da ridere. Un uomo chiuso in bagno con la porta bloccata. Ma è successo veramente. E per di più a un campione del mondo di Formula 1. Disavventura in tutti i sensi per Jacques Villeneuve. L’ex pilota di Williams, Bar e Benetton con un titolo all’attivo conquistato nel ’97 contro la Ferrari di Schumacher, ha vissuto una mezz’ora da incubo, chiuso in uno dei bagni dell’aeroporto di Milano Malpensa dove si trovava per partire alla volta di Melbourne dove tra una settimana esatta prenderà il via il Mondiale di F1 con il Gran Premio d’Australia.

Villeneuve chiuso in bagno, l’allarme e il post social

Tempo di partenze per la F1. Il conto alla rovescia e agli sgoccioli. Venerdì prossimo, all’alba in Italia, con le prime libere del Gp d’Australia scatterà il Mondiale 2025. In questi giorni tutti gli addetti ai lavori stanno partendo alla volta di Melbourne. Tra questi non solo team e piloti ma anche giornalisti e opinionisti. Come Jacques Villeneuve che da diversi anni fa l’opinionista televisivo.

Però prima di poter partire brutta mezz’ora per il pilota canadese, figlio dell’indimenticabile Gilles e campione del mondo con la Williams nel 1997 dopo un testa a testa con la Ferrari di Schumacher. Villeneuve è rimasto chiuso in uno dei bagni dell’aeroporto di Milano Malpensa. A rendicontare la sua esperienza tra un misto di ilarità e incredulità lo stesso Jacques tramite il suo profilo Instagram con tanto di selfie davanti allo specchio.

"Sono bloccato nei bagni da 20 minuti e la sicurezza non è ancora riuscita a farmi uscire. Lo sciacquone del water parte ogni 30 secondi. Mi sto divertendo un mondo. Davvero impressionante. Un buon inizio per il viaggio in Australia".

Questo il primo post da parte di Villeneuve. Che poi evidentemente è stato costretto a forzare la situazione. Chi fa da se fa per tre avrà pensato il campione canadese che ha così tirato giù la porta a calci. Disavventura nella disavventura visto che un pezzo di intonaco deve essergli caduto in testa come lui stesso ha denunciato con tanto di secondo post fotografando la porta del bagno divelta: “Sono riuscito ad uscire dopo 30 minuti, ho dovuto buttare giù la porta e mi è caduto un pezzo dal soffitto in testa. Viaggiare è divertente”.