F1, crisi Hamilton: declassato anche ai videogame, vale meno di Leclerc e Sainz. Button e Schumacher senza pietà

Continua il periodaccio di Hamilton che nel rating di "F1 25" il gioco ufficiale della Formula 1 della EA Sports si ritrova dietro Verstappen, Norris, Leclerc ma anche Russell e Sainz. Intanto gli ex Button e Ralf Schumacher sparano a zero su Lewis

Che non sia un buon periodo di Lewis Hamilton è cosa risaputa. La sua avventura in Ferrari non è iniziata al meglio e non sta proseguendo benissimo. Al di là dei due lampi nelle Sprint, in gara ma anche in qualifica l’inglese fa una fatica incredibile a stare coi migliori anche col suo compagno di squadra, Charles Leclerc. Sarà forse anche per questo motivo che il suo valore si è inflazionato. Tanto da essere sceso nel ranking anche nel gioco ufficiale della F1 dove il 7 volte campione del mondo si ritrova, un po’ come in pista, non proprio in prima fila.

E come se non bastasse non si esaurisce il novero dei commenti di ex piloti e opinionisti che ci vanno giù pesante contro l’ex Mercedes nel suo momento, forse più difficile della carriera- Ultimi della lista Ralf Schumacher e Jenson Button.

Periodaccio Hamilton: quanto vale al videogame della F1

Terza fila. Forse un po’ poco per un 7 volte campione del mondo. Così Lewis Hamilton si è ritrovato in una griglia di partenza ideale di “F125” il gioco ufficiale della Formula 1 targato EA Sports in uscita a partire dal prossimo 30 maggio. Gli account ufficiali del circus hanno diffuso quelli che si chiamano “ratings”, le valutazioni per ogni singolo pilota e in un video le hanno svelate proprio ai protagonisti.

A svettare, e non potrebbe essere diversamente, Max Verstappen che vale 95, alle sue spalle Norris e il pilota Ferrari, Charles Leclerc a 91. Lewis Hamilton ha un rating di 89, come lo scorso anno del resto ma è stato superato non solo dal pilota della McLaren e dal monegasco suo attuale team mate, ma anche dal suo ex compagno di scuderia alla Mercedes, Russell valutato 90 come del resto l’ex pilota di Maranello, Carlos Sainz, pure lui passato davanti a chi gli ha preso il posto in Ferrari e che si prende una bella rivincita.

Per la cronaca, molto indietro Kimi Antonelli che al momento ha un 72 che andrà subito rivalutato quanto prima così come del resto Oscar Piastri leader del Mondiale al momento valutato “solamente” 87 anche alle spalle di Alonso.

Ralf Schumacher spara a zero su Hamilton

Non è la prima volta che Hamilton e Adami discutono animatamente via radio che sia prova, qualifica o gara. Ralf Schumacher ha attaccato duramente Lewis Hamilton per il suo atteggiamento via radio al Gran Premio di Miami, soprattutto dopo aver affermato che i suoi messaggi radio al muretto dei box erano “sarcastici”.

Il fratello del grande Michael è stato molto duro: “Le lamentele di Hamilton erano fuori luogo – ha detto nel podcast Backstage Boxengasse di Sky Deutschland – Inutile dire di aver parlato in modo sarcastico nei team radio. Invece, dico solo che mi dispiace. Data la sua esperienza e la sua età avrebbe potuto comportarsi in modo un po’ più intelligente. Il rapporto con i meccanici si potrebbe rovinare con azioni del genere”. L’ex pilota tedesco è convinto “ci sia bisogno di chiarimenti e sicuramente si discuterà, soprattutto internamente, su come affrontare la situazione in futuro”.

Jenson Button: “Essere battuto da Leclerc dà fastidio a Hamilton”

Anche un ex compagno di Hamilton, Jenson Button, ha voluto dire la sua. I due sono stati insieme in McLaren. Il campione del mondo del 2009 con la Brawn GP ha detto a Sky Sport UK: “Penso che essere costantemente più lento del compagno di squadra stia iniziando a dargli un po’ fastidio. Lewis non è fatto così. È un vincente”. Ma secondo Jenson c’è qualcosa di diverso in Hamilton in questi ultimi anni: “Lewis è un personaggio diverso ora rispetto a quando eravamo compagni di squadra. Se era giù, il giorno dopo era fuori e ripartiva super veloce. Ora ha una personalità molto più calma, un carattere molto più completo. E forse non sempre è un bene”.