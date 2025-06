Giro d'Italia, la festa del podio: vince Yates

Simon Yates ha vinto il Giro d’Italia. Nessun problema nella ultima tappa della corsa rosa con partenza ed arrivo a Roma con Del Toro e Carapaz. Il ciclista britannico aveva gia’ praticamente vinto sul Colle delle Finestre, salita decisiva per l’assegnazione della maglia rosa. Yates, protagonista di una azione brillante sulle Alpi, ha scavalcato in classifica il messicano Del Toro, che chiude al secondo posto ma con il merito di essere stata la rivelazione di questo Giro. Sul gradino piu’ basso del podio Richard Carapaz, il grande sconfitto della corsa, che ha chiuso comunque al terzo posto. La festa del podio, nello scenario del Circo Massimo, e’ stata particolarmente suggestiva, come l’esecuzione dell’inno di Sua Maesta’ il Re che ha visibilmente emozionato il vincitore del Giro.