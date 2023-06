F1, GP Austria: Verstappen ancora in pole, ma le Ferrari sono lì

Miglior tempo nelle qualifiche del Red Bull Ring per l'olandese. Dietro di lui, Leclerc e Sainz. 5° Hamilton, 7° Alonso. Solo 15° Perez.

30-06-2023 18:31

Ci pensa sempre lui, Max Verstappen. Il super campione del mondo della Red Bull è stato ancora una volta il migliore. Sua, infatti, la pole position del Gran Premio d’Austria, nono appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. Per la sesta volta quest’anno, la quarta di fila, il pilota olandese è stato così il più veloce nelle qualifiche anticipate qui al venerdì perché al Red Bull Ring sabato ci sarà la gara Sprint.

Molto competitive anche le due Ferrari, con il secondo tempo di Charles Leclerc a soli 48 millesimi dal poleman Verstappen e il terzo di Carlos Sainz a 190 dall’olandese della Red Bull. Bene sul giro secco anche Lando Norris, quarto su McLaren, davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton quinto. Poi le due Aston Martin con Lance Stroll sesto, che a sorpresa ha preceduto Fernando Alonso, settimo.

Male invece George Russell, fuori già in Q2 con la sua Mercedes, dato che partirà 11° nella gara di domenica. Ancora peggio Sergio Perez, soltanto 15° con l’altra Red Bull e fuori dal Q3 per il quarto weekend consecutivo. Qualifiche caratterizzate dai numerosi tempi cancellati per i track limits. Sabato le qualifiche Shootout alle 12 e poi la gara Sprint alle 16:30.

F1 GP Austria, i tempi delle qualifiche:

1 M. Verstappen (Red Bull) 1:04.391

2 C. Leclerc (Ferrari) 1:04.439

3 C. Sainz (Ferrari) 1:04.581

4 L. Norris (McLaren) 1:04.658

5 L. Hamilton (Mercedes) 1:04.819

6 L. Stroll (Aston Martin) 1:04.893

7 F. Alonso (Aston Martin) 1:04.911

8 N. Hulkenberg (Haas) 1:05.090

9 P. Gasly (Alpine) 1:05.170

10 A. Albon (Williams) 1:05.823

11 G. Russell (Mercedes) 1:05.428

12 E. Ocon (Alpine) 1:05.453

13 O. Piastri (McLaren) 1:05.605

14 V. Bottas (Alfa Romeo) 1:05.680

15 S. Perez (Red Bull) 2:06.688

16 Y. Tsunoda (AlphaTauri) 1:05.784

17 G. Zhou (Alfa Romeo) 1:05.818

18 L. Sargeant (Williams) 1:05.948

19 K. Magnussen (Haas) 1:05.971

20 N. De Vries (AlphaTauri) 1:05.974