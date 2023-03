F1, GP Bahrain: Alonso davanti a tutti anche nelle ultime libere

Miglior tempo dello spagnolo dell'Aston Martin, poi le Red Bull di Verstappen e Perez. Ferrari: quinto Leclerc, ottavo Sainz.

04-03-2023 13:51

Anche la terza sessione di prove libere del primo gran premio stagionale si è chiusa nel segno di Fernando Alonso. Il pilota spagnolo all’esordio con l’Aston Martin ha fatto in 1:32.340 il miglior tempo nell’ultima ora prima delle qualifiche delle ore 16 in Bahrain, primo GP del Mondiale 2023 di Formula 1.

Sessione abbastanza significativa sui reali valori in pista con tutti che hanno provato il giro secco con la gomma più morbida in vista delle prove ufficiali. Alle spalle di Alonso, subito le due Red Bull con Max Verstappen a soli cinque millesimi e Sergio Perez a un decimo. Quarto tempo per la Mercedes di Lewis Hamilton, davanti al migliore delle Ferrari: Charles Leclerc quinto a quasi tre decimi.

Poi George Russell con l’altra Mercedes, quindi Lance Stroll con l’altra Aston Martin e ottavo tempo per il ferrarista Carlos Sainz a sei decimi da Alonso. A chiudere la top-ten l’esordiente Oscar Piastri sulla McLaren e Pierre Gasly, alla prima gara con l’Alpine.

F1 GP Bahrain, i tempi delle terze prove libere:

1 Alonso (Aston Martin) 1:32.340

2 Verstappen (Red Bull) +0.005

3 Perez (Red Bull) +0.106

4 Hamilton (Mercedes) +0.215

5 Leclerc (Ferrari) +0.284

6 Russell (Mercedes) +0.391

7 Stroll (Aston Martin) +0.579

8 Sainz (Ferrari) +0.605

9 Piastri (McLaren) +0.705

10 Gasly (Alpine) +0.724

11 Ocon (Alpine) +0.776

12 Zhou (Alfa Romeo) +0.840

13 Norris (McLaren) +0.862

14 Magnussen (Haas) +1.041

15 Hulkenberg (Haas) +1.083

16 Tsunoda (Alpha Tauri) +1.135

17 Bottas (Alfa Romeo) +1.289

18 Sargeant (Williams) +1.325

19 Albon (Williams) +1.542

20 De Vries (Alpha Tauri) +1.742