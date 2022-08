F1, GP Belgio: tutti gli orari e dove vederlo in TV su Sky e TV8

26-08-2022 09:56

Dopo la pausa estiva, la Formula uno è pronta a tornare in pista. Spettacolo come sempre garantito, con la Ferrari desiderosa di riscatto dopo l’ultimo GP in Ungheria, con entrambe le Rosse che hanno mancato il podio. Leclerc non molla Verstappen nella classifica piloti, la distanza è di ben 80 punti ma il monegasco ci crede ancora, come ha dichiarato in conferenza stampa in vista della prossima gara, quella che andrà in scena in Belgio nel circuito di Spa-Francorchamps.

GP Belgio: le caratteristiche del circuito

La pista di Spa-Francorchamps, con i suoi 7 chilometri, è la più lunga del calendario di Formula uno. Il circuito del Belgio sulle Ardenne e presenta un mix di lunghi rettilinei, curvoni ad alta velocità, curve lente e asfalto scivoloso. Viene considerata come una delle gare più prestigiose del Circus, non è un caso è definita “l’università della F1”. Inaugurata nel 1921, è famosa per il tratto che porta dall’Eau Rouge fino a Blanchimont, con la famosissima S in salita. I più vincenti della storia sono stati i grandi campioni della F1: Michael Schumacher ha trionfato per ben 6 volte, 5 Ayrton Senna. Jim Clark, Kimi Raikkonen e Lewis Hamilton contano ben 4 successi a testa. L’ultimo a vincere è stato Verstappen mentre il record del circuito appartiene a Bottas col tempo di 1’46″286.

Gp Belgio: Verstappen favorito sulle Ferrari

La pista di Spa è la favorita del campione del mondo in carica Max Verstappen, che proprio l’anno scorso ha trionfato. Per domenica l’olandese sarà in vantaggio nei pronostici rispetto ai rivali, la sua Red Bull ha dimostrato di fare molto bene in questo circuito. La Ferrari però è veloce e può dare filo da torcere, soprattutto con Sainz. Leclerc invece partirà dal fondo della griglia. Occhio alle previsioni meteo: in caso di pioggia, infatti, la gara diventerebbe abbastanza imprevedibile.

Date e orari di prove, qualifiche e gara

Venerdì 26 agosto

F3 – ore 10:25 – Prove Libere

F2 – ore 11:35 – Prove Libere

ore 14:00 Prove Libere 1

F3 – ore 15:30 – Qualifiche

ore 17:00 Prove Libere 2

F2 – ore 18:30 – Qualifiche

Sabato 27 agosto



F3 – ore 10:35 – Gara 1

ore 13:00 Prove Libere 3

ore 16:00 Qualifiche



F2 – ore 18:00 – Gara 1

Domenica 28 agosto

F3 – ore 8:50 – Gara 2

F2 – ore 10:20 – Gara 2

ore 15:00 Gara

Chi trasmette in TV e in streaming l’evento, live e in differita

Di seguito la programmazione sui vari canali e piattaforme (SkyGo e NOW TV per lo streaming)

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 26 agosto

Prove Libere 1: ore 14:00 – 15:00

Prove Libere 2: ore 17:00 – 18:00

Sabato 27 agosto

Prove Libere 3: 13:00 – 14:00

Qualifiche: 16:00 – 17:00

Domenica 28 agosto

Gara: ore 15:00 – 17:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 27 agosto

Qualifiche: ore 18:30

Domenica 28 agosto

Gara: ore 18:30