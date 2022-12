F1, GP d'Australia in calendario fino al 2037

16-12-2022 16:46

Il Gran Premio d’Australia rimarrà nel calendario della F1 per altri 15 anni, fino al 2037. Tuttavia, per il 2024 e il 2025 il campionato non inizierà dall’Australia ma dall’Arabia Saudita.

Queste le parole di Andrew Westacott, amministratore delegato del gruppo che organizza il Gran Premio d’Australia:

“Aver assicurato 15 anni di permanenza del Gran Premio d’Australia di Formula 1 a Melbourne è un risultato eccezionale. Offre tanti vantaggi alla nostra città, alla nostra economia e alla nostra eccezionale industria degli eventi, per non parlare dell’aspirazione che offre ai giovani australiani che inseguono i loro sogni nel mondo dei motori”.