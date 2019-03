F1, Gp del Bahrain diretta live: Leclerc e Vettel davanti

RICARICA LA PAGINA

CLASSIFICA PARZIALE (57 giri): 1. Leclerc; 2. Vettel; 3. Hamilton; 4. Bottas; 5. Verstappen

giro 9: alle spalle dei primi 5 c’è grande bagarre dal sesto in poi Ricciardo, Raikkonen, Hulkenberg, Norris, Magnussen

giro 8: Lelcerc ha quasi 2″ su Vettel, Hamilton è a 1″5 dal tedesco

giro 7: Leclerc se ne sta andando, anzi Vettel sta perdendo su Hamilton

giro 6: Leclerc attacca e supera di potenza Vettel, il francese è primo! Seb prova il controsorpasso ma non riesce

giro 5: Leclerc a suon di giri veloci ha ripreso Vettel e tra un po’ lo attaccherà!

giro 4: contatto Verstappen-Sainz, ha la peggio lo spagnolo della McLaren che rompe la sua ala anteriore e perde tutte le posizioni!

giro 3: problema per Verstappen che era arrivato nei tubi di scarico di Bottas ma ha dovuto alzare il piede e rischiare da Sainz, resta quinto Max

giro 1/2: proprio alla fine del primo giro e inizio secondo Leclerc supera di motore Bottas alla prima curva, lo segue Hamilton che risupera il compagno di squadra

PARTITI!Vettel ha bruciato Leclerc in partenza, anche Bottas ha superato Hamilton e dopo la prima curva ha superato Leclerc che si è dovuto difendere da Hamilton

Tutto pronto in griglia di partenza, poi sarà giro di formazione! Partito ora il giro di schiaramento

Mancano oramai 10 minuti alla partenza, sale la tensione! La Ferrari di Vettel partirà dal lato sporco della pista, come lui Bottas. Il poleman Leclerc ed Hamilton da quella pulita

Ricordiamo la prima fila tutta rossa con Leclerc in pole davanti a Vettel. Poi le due Mercedes di Hamilton e Bottas. Terza fila per Max Verstappen con la Red Bull e Magnussen con la Haas, quindi Sainz con la McLaren e Raikkonen ottavo con la Alfa Romeo Sauber. Grosjean (Haas) che aveva chiuso 8° le qualifiche è stato retrocesso di tre posizioni per un contatto in qualifica

Le monoposto stanno lasciando in questo momento la pit lane, mancano poco più di 30 minuti allo start

C’è grande attesa per la partenza, Leclerc si è guadagnato questa sua prima pole position ma sarà anche difficile gestire eventuali ordini o gerarchie di scuderia con Vettel. “Piloti liberi di fare la propria gara, importante è evitare incidenti” ha detto il team principal Binotto

Nota di colore dai box del circuito di Sakhir: c’è la stella del calcio David Beckham proprio alla Ferrari: “Bello vedere e vivere una gara dall’interno, specie qui ai box Ferrari” ha detto l’ex giocatore di Manchester, Real Madrid e Milan ai microfoni di Sky

Manca meno di un’ora al via del Gran Premio del Bahrain, le monoposto al momento sono ancora ai box per gli ultimi ritocchi prima di prendere la via della pista e schierarsi in griglia di partenza

Amici di Virgilio benvenuti in questa grande domenica all’insegna dei motori. Tra poco seguiremo in diretta live il Gran Premio del Bahrain seconda prova del Mondiale di Formula1 2019. La Ferrari sogna con due rosse in prima fila con Leclerc che si è preso la prima pole della carriera davanti a Vettel e alle due Mercedes di Hamilton e Bottas. Lo start è previsto per le 17,10 ore italiane. Qui il report completo delle qualifiche

IN AUSTRALIA MONOLOGO D’ARGENTO

Dopo l’esordio di Melbourne, il Circus si trasferisce in Bahrain sul circuito di Sakhir. L’esordio in Australia è stato estremamente deludente per le Rosse, lontane anni luce dal duo Hamilton-Bottas, mai veramente in grado di puntare quanto meno al podio. La classifica piloti e la classifica costruttori parlano già Mercedes. Sakhir sembra essere un circuito favorevole per entrambe le macchine, certo non per la Ferrari vista in Australia.

IL CIRCUITO DI SAKHIR

Il gp del Bahrain si disputa sul tracciato di Sakhir, situato nel mezzo dell’isoletta del Golfo Persico. E’ un gran premio relativamente giovane, che si svolge dal 2004. Il circuito è lungo 5,4 km e consta di 15 curve e 4 rettilinei: 57 giri per un totale di 308 km. Il gp del Bahrain mette a dura prova freni e gomme proprio per la caratteristica conformazione del tracciato con tratti molto guidati ad altri molto veloci. Ci sono punti con curve secche che portano a forti decellerazioni e rapide accelerazioni. Il punto di maggiore velocità è il rettilineo del traguardo dove le macchine superano i 330km/h in fondo al quale la Curva 1 costringe a una frenata lunga circa 3 secondi. Il secondo settore è quello più guidato, con tratti come curva 8 da affrontare in prima marcia. Si alternano salite e discese, mentre i tecnici mettono il bollino rosso sulle curve 10 e 14 come le più impegnative del circuito.

E’ situato proprio in mezzo a un deserto e una delle principali minacce è data della sabbia soffiata dal vento sulla pista che può provocare problemi enormi alle monoposto. Per alleviare ciò gli organizzatori usano uno speciale spray adesivo con cui vengono trattate le zone sabbiose immediatamente intorno al tracciato. Attualmente il record sul giro in gara appartiene a Pedro de la Rosa che con la sua McLaren percorse il tracciato in 1’31″447, stagione 2005.

VIRGILIO SPORT | 31-03-2019 16:00