F1, Gp Imola 2025 griglia di partenza: Piastri e Verstappen da scintille in prima fila, Leclerc ed Hamilton in sesta

La griglia di partenza del Gran Premio di Emilia Romagna a Imola settima prova del Mondiale di F1 con Piastri in pole davanti a Verstappen, Ferrari lontane

C’è la McLaren di Oscar Piastri davanti a tutti nella griglia di partenza del Gran Premio di Emilia Romagna, settima tappa del Mondiale di F1 che si corre domenica sulla pista di Imola. Con lui in prima fila Max Verstappen che ha mancato la pole di soli 34 millesimi. In seconda fila Russell con la Mercedes e Norris con l’altra McLarne. Quindi due ex Ferrari, Alonso e Sainz rispettivamente con Aston Martin e Williams. Per trovare i due ferraristi di oggi bisogna scendere in sesta fila con Leclerc ed Hamilton entrambi eliminati in Q2 e appena davanti a Kimi Antonelli.

La griglia di partenza del Gp di Emilia Romagna

1ª fila 1. Oscar Piastri 1:14.670

McLaren 2. Max Verstappen 1:14.704

Red Bull 2ª fila 3. George Russell 1:14.807

Mercedes 4. Lando Norris 1:14.962

McLaren 3ª fila 5. Fernando Alonso 1:15.431

Aston Martin 6. Carlos Sainz 1:15.432

Williams 4ª fila 7. Alexander Albon 1:15.473

Williams 8. Lance Stroll 1:15.581

Aston Martin 5ª fila 9. Isack Hadjar 1:15.746

Racing Bulls 10. Pierre Gasly 1:15.787

Alpine 6ª fila 11. Charles Leclerc 1:15.604

Ferrari 12. Lewis Hamilton 1:15.765

Ferrari 7ª fila 13. Kimi Antonelli 1:15.772

Mercedes 14. Gabriel Bortoleto 1:16.260

Kick Sauber 8ª fila 15. Franco Colapinto s.t.

Alpine 16. Liam Lawson 1:16.379

Racing Bulls 9ª fila 17. Nico Hülkenberg 1:16.518

Kick Sauber 18. Esteban Ocon 1:16.613

Haas 10ª fila 19. Oliver Bearman 1:16.918

Haas 20. Yuki Tsunoda s.t.

Red Bull