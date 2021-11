F1, GP Messico, Budkowski: “Una sfida unica”

03-11-2021 14:29

Cancellare la pessima prestazione di Austin e voltare pagina in Messico: questo l’obiettivo del team Alpine in merito al prossimo Gp, il 18° della stagione che si correrà all’Hermanos Rodriguez.

Negli Stati Uniti infatti la squadra francese è stata costretta al doppio ritiro, ponendo fine a una striscia utile di ben 15 gare consecutive in top ten dopo la debacle all’esordio in Bahrain. Nel prossimo Gp in Messico a causa dell’altura può davvero succedere di tutto.

“Il Gran Premio del Messico, con la sua alta quota, rappresenta una sfida unica – ha detto Marcin Budkowski, direttore esecutivo dell’Alpine. L’aria è rarefatta, siamo a oltre 2.000 metri sul livello del mare e questo influisce sull’aerodinamica e sul comportamento del motore. Correrei n Messico è atipico, in quanto le vetture gestiscono un’ala carica stile Monaco, ma è come se fossimo a Monza, rendendo la macchina leggera e con scarsa aderenza. E’ una sfida anche per quanto riguarda il raffreddamento del motore e dei freni. Questa gara sarà la prima di un insolito trittico che ci porterà dall’America Centrale al Medio Oriente, passando per il Sud America. Sebbene sia entusiasmante, sarà anche dura per la squadra e la sfida logistica sarà difficile. E’ un momento importante dell’anno, dobbiamo restare uniti e proteggerci l’un l’altro per mantenere alto lo spirito del gruppo”.

Anche Fernando Alonso vuole assolutamente mettersi alle spalle il brutto weekend di Austin, e a Città del Messico sarà l’occasione giusta per ritrovare stimoli e cercare di finire il Gp in top 10.

“Quella del Messico è un’altra pista divertente, con buone opportunità di sorpasso e un rettilineo molto lungo – ha detto Alonso. Anche qui l’atmosfera è fantastica, e la sezione dello stadio è unica al mondo. Amo il calcio e quel settore finale mi ricorda un sacco gli stadi pieni durante le partite. Di solito c’è molto caldo, e siamo molto sopra il livello del mare, quindi sia noi che la macchina saremo messi a dura prova”.

OMNISPORT