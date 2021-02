F1: Grosjean correrà nella IndyCar Series con la Dale Coyne Racing

Il pilota francese che era rimasto coinvolto in un violento incidente in Bahrain a novembre durante il quale ha subito ustioni ad entrambe le mani e da quel momento non ha più corso, ha finalmente sciolto i dubbi sul suo futuro.

Romain Grosjean è infatti ufficialmente il nuovo pilota della Dale Coyne Racing e correrà nei 14 percorsi stradali del programma IndyCar Series. La sua prima volta in un’auto Indy sarà alla fine del mese al Barber Motorsports Park in Alabama.

Queste le sue parole: “Inizialmente i miei figli non volevano più che corressi e mi hanno detto di cercarmi un altro lavoro: tennista, artista, ingegnere, cuoco. Ma ho spiegato loro che ero il papà che ero perché correvo e quella era una grande, grande parte della mia vita che mi ha reso felice”.

OMNISPORT | 03-02-2021 15:22