F1, Grosjean: "Leclerc, Verstappen e Russell renderanno la vita difficile ad Hamilton"

In un’intervista concessa al sito PlanetF1, Romain Grosjean, ex pilota della Haas, ha parlato del rinnovo di Lewis Hamilton e soprattutto del confronto diretto con Charles Leclerc, George Russell e Max Verstappen, evidenziando come la “qualità” della Mercedes abbia permesso all’inglese di vincere una concorrenza che si sta alzando di livello nel corso delle ultime stagioni.

Secondo il francese ex Haas, Leclerc, Verstappen e Russell sono i piloti emergenti della Formula Uno e grazie al loro talento, potranno combattere con Lewis Hamilton. Condizione necessaria però affinchè questo avvenga è la guida di monoposto di livello: secondo Grosjean infatti, la Mercedes è ancora la scuderia da battere anche per il prossimo campionato.

“Hamilton? Sono convinto che in Haas non avrebbe raccolto punti”, ha dichiarato il pilota francese. “Una volta che Leclerc, Verstappen e Russell avranno una vettura alla loro altezza, sono certo che gli renderanno la vita difficile. George a Sakhir ha dimostrato quanto quella macchina sia di un altro livello rispetto alla concorrenza”.

OMNISPORT | 08-02-2021 15:45