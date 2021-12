F1, Hakkinen: “Il futuro della McLaren sembra luminoso”

22-12-2021 10:31

Chi meglio di Mika Hakkinen può avere voce in capitolo per parlare della McLaren? L’ex pilota di Formula Uno infatti, ha vinto due mondiali nel 1998 e nel 1999 e in entrambi i casi, il finlandese trionfò al volante della McLaren. La scuderia di Woking poco più di due decenni dopo quelle affermazioni, è tornata a vincere un GP nell’ultima stagione in quel di Monza, ponendo fine ad un’assenza dal gradino più alto del podio che durava da nove anni.

“Hanno fatto un grande lavoro negli ultimi quattro anni – ha scritto il Finlandese volante, rimarcando i miglioramenti di un team giunto 9° nel mondiale 2017 e risalito fino ad ottenere due quarti e un terzo posto nelle ultime tre stagioni – mi hanno davvero impressionato. La vittoria di Daniel Ricciardo a Monza è stata naturalmente il punto più alto, mentre Lando Norris è stato uno dei maggiori protagonisti del 2021. Il futuro sembra molto luminoso per loro“.

Oltre che sulla McLaren, Mika ha voluto spendere anche parole di stima e speranza per la Ferrari: “Speriamo che con le nuove regole – ha concluso – la Ferrari possa dare a Charles Leclerc e Carlos Sainz una macchina con cui vincere le gare”.

