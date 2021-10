F1, Hamilton: "Anno difficile, non penso a cosa accadrà"

29-10-2021 12:38

Dopo l’ultimo GP degli Usa, per Lewis Hamilton la corsa all’ottavo titolo di campione del mondo in F1 si è complicata. Al termine del campionato mancano cinque gare e Verstappen al momento ha 12 punti di vantaggio sul pilota inglese.

Hamilton era a conoscenza del fatto che non sarebbe stata una stagione facile, come ha raccontato ai microfoni di Sky Sport: “Sapevo che ci sarebbero stati dei weekend in cui avrei potuto vincere e altri no. E’ un anno difficile, stimolante per la battaglia che c’è con Max. Non siamo stati perfetti, ma questo fa parte del mondo delle corse: vivi e impari e noi cerchiamo di essere sempre i migliori. Non mi curo troppo di quello che potrebbe accadere. Il mio focus è sul nostro lavoro e su quello che dobbiamo fare per massimizzare il risultato“, le parole di Lewis.

In conclusione, Hamilton ha fatto un paragone tra il suo primo titolo in F1 e quello che potrebbe vincere Verstappen quest’anno: “Lui ha più anni di esperienza in F1, rispetto a quanto ne avessi io, per cui è sicuramente più preparato. E’ stata una gara molto difficile quella di Interlagos ed ero al mio secondo anno nel Circus“, il ricordo del sette volte campione del mondo.

