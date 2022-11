F1, Hamilton: "Congratulazioni a George. Orgoglioso del team"

13-11-2022 21:30

La vittoria in questo 2022 non è arrivata nemmeno in Brasile per Lewis Hamilton. Lui, che ha festeggiato almeno una volta ogni anno, non ci è riuscito neanche a Interlagos dove a trionfare è stato però George Russell con l’altra Mercedes. Questo il commento del sette volte iridato dopo la corsa: “Devo fare enormi congratulazioni a George. Ha fatto una prestazione fantastica. Ha meritato in pieno”.

“Sono orgoglioso di lui, del team e della squadra. Questo risultato è incredibile. Abbiamo lavorato tantissimo per arrivare alla vittoria e addirittura alla doppietta“, ha aggiunto Hamilton. Sul contatto con Verstappen è stato laconico: “Lui è Max, quindi”. Sul tifo nei suoi confronti ha poi detto: “Grazie a tutti qui in Brasile, è stata una delle settimane più belle della mia vita”.