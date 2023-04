F1, Hamilton critico nei confronti della pista di Baku

Il sette volte campione del mondo: "Credo che Sainz abbia fatto un ottimo lavoro e non commettendo errori".

30-04-2023 21:07

Ci ha provato in tutti i modi Lewis Hamilton contro Sainz, ma alla fine il sette volte campione del mondo si è dovuto accontentare del sesto posto a Baku: “Credo che Carlos abbia fatto un ottimo lavoro e non commettendo errori – ha detto a Sky -. Ho cercato di spingerlo per fargli fare delle sbavature ma lui è stato bravo a non cadere nella trappola”.

Hamilton continua: “Credo che la Ferrari fosse veloce sul rettilineo ma la zona DRS era troppo breve: l’hanno accorciata e non capisco, perché ci sono state sempre grandi gare qua negli anni e poi hanno cambiato le cose, e non comprendo perché lo facciano. A volte magari si annoiano e non sapendo cosa fare, decidono per questi cambiamenti. Va bene così, meno sorpassi in questo weekend, speriamo che l’anno prossimo tornino sui loro passi”.