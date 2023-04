F1, Hamilton: "Podio fantastico con tre campioni del mondo"

Le parole del pilota della Mercedes

02-04-2023 11:03

Primo podio dell’anno anche per Lewis Hamilton, che ha festeggiato a Melbourne in compagnia di due campioni del mondo: Verstappen ed Alonso. Le parole dell’inglese a Sky: “È stata una gara folle. Grazie a tutti i fan qui in Australia. Bel weekend e settimana fantastica. Questa città continua a offrire uno scenario fantastico e a sostenerci. C’è stata un po’ di sfortuna per George oggi. La nostra affidabilità è sempre stata buona, quindi è un episodio sfortunato questo. Ma per noi ci sono stati tanti punti, non mi aspettavo di arrivare secondo. Sono molto grato di questo”