F1, Hamilton: "Red Bull troppo veloce"

30-10-2022 23:38

Lewis Hamilton ha parlato dopo il secondo posto conquistato nel GP del Messico, terzultimo appuntamento del Mondiale F1 2022. Nonostante l’ottima prestazione, non è davvero mai stato in grado di impensierire il campione del mondo Max Verstappen.

Queste le parole del Re Nero al termine della corsa:

“È stata un’ottima corsa, un grande fine settimana per noi. Ero veramente vicino nel primo stint tuttavia la Red Bull oggi era davvero troppo veloce. Sicuramente hanno c’è anche stata la strategia perfetta con le gomme. Non sono certo che la gomma dura fosse quella corretta, si sarebbe dovuti partire con la soft. Congratulazioni a Max, per me è ok arrivare sul podio”.