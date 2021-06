F1, Hamilton: "Toccato l'interruttore sbagliato"

Lewis Hamilton ha buttato via il podio a Baku a causa di un comando azionato dal volante, nella foga di sorpassare Perez negli ultimi giri del Gp. “Ho combattuto il più possibile oggi. Penso che quando Checo si è spostato verso di me, ho toccato un interruttore che ha spento i freni e mi ha fatto andare dritto. È una gara difficile da digerire, sono dispiaciuto per gli uomini e le donne del team”.

“Abbiamo lavorato così duramente questo fine settimana per tornare in top 10 e sembrava che tutto stesse andando davvero molto bene. Ho dato tutto me stesso, poi c’è stato l’episodio della ripartenza. Non avevo idea di aver toccato quell’interruttore”.

“Sono stato sfortunato, così come Max. Questa gara è stata sfortunata per entrambi, ma cercheremo di riorganizzarci e mettere tutto insieme in vista della prossima gara”.

OMNISPORT | 06-06-2021 18:26