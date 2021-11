F1, Horner: "Penalità a Verstappen sarebbe sorprendente"

13-11-2021 17:29

C’è attesa per i verdetti su Lewis Hamilton e Max Verstappen in F1, ma chi rischia seriamente la squalifica secondo le ultime indiscrezioni è solo il pilota inglese. Possibile reprimenda invece per il leader della Red Bull.

Il team principal della Red Bull Christian Horner ha protetto il suo pilota: “È stato solo curioso – ha detto il manager a Sky Sport UK -, abbiamo avuto piloti che hanno tirato le leve della frizione, altri che hanno infilato la testa negli abitacoli, gomme toccate, tocchi alle ali anteriori. Non è qualcosa di insolito e non è mai stato sollevato alcun caso. La velocità della Mercedes in rettilineo è molto impressionante, quindi ha solo voluto dare un’occhiata, si sa che i piloti sono molto curiosi, cose già viste molte volte. Per me una penalità a Verstappen sarebbe sorprendente”.

OMNISPORT