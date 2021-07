F1, Horner: "Sfida diversa battere Mercedes a Silverstone"

La pista di Silverstone, già dopo queste prime curve, ci sta offrendo uno spettacolo molto diverso rispetto a quello visto nelle gare scorsi. Il dominio di Max Verstappen, attuale leader del Mondiale piloti, è stato battuto dal britannico Lewis Hamilton che, sulla pista di casa di Silverstone, Gran Bretagna, si è preso la pole position per la partenza prima Sprint Race della storia, in programma oggi alle 17:30.

Verstappen, che ieri ha lamentato alcuni evidenti problemi di sottosterzo alla sua RB16B, è abbastanza sicuro che in gara svanirà ogni difficoltà, in quanto sulla lunga distanza le percorrenze in curva sono più lente rispetto alle qualifiche e, quindi, sterzare mantenendo le traiettorie corrette dovrebbe essere più agevole.

Il Team Principal Red Bull Christian Horner ha ammesso di essere un po’ sorpreso della potenza Mercedes, sostenendo anche che “battere le W12 in Gran Bretagna sarà “una sfida diversa”.

Silverstone infatti è una storia roccaforte Mercedes, ma all’inizio Horner non se ne era accorto:

“In un primo momento non si era “reso conto che la Mercedes ha messo a segno nove pole position consecutive a Silverstone, una roccaforte per loro, ma soprattutto per Lewis, fenomenale su questa pista da oltre un decennio”. Per questo, ha spiegato Horner, sarà di sicuro “una grande sfida”.

In ultimo, Horner si è concentrato sul debutto delle nuove qualifiche:

“È un format completamente diverso, che porta a 29 i punti in palio nel weekend. Non vogliamo crearci illusioni e cercheremo di mantenere lo slancio [che ci ha portati sin qui da inizio stagione]. Dobbiamo rimanere concentrati e confermare i risultati ottenuti [nelle gare precedenti]. Non siamo neanche a metà Campionato, c’è ancora molta strada da fare”.

