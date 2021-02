F1, Hulkenberg: “Voglio tornare nel 2022”

Difficile dire addio al Circus della formula Uno per Nico Hulkenberg che non ha rinunciato all’idea di tornare a gareggiare con una monoposto a partire dalla stagione 2022.

In un’intervista concessa alla stampa tedesca, l’ex pilota della Renault ha parlato dei suoi programmi che sta portando avanti per i prossimi due anni, sottolineando, apenna rossa, però come il focus principale sia il ritorno in griglia di partenza sotto il semaforo.

Hulkenberg, tra l’altro, dovrebbe entrare a far parte del team Aston Martin come terzo pilota. Una chance fondamentale, concessagli da Otmar Szafnauer, che sulla carta dovrebbe consentirgli di rientrare nel “giro” dopo un anno di pausa “forzata” dal Circus.

“Sebastian ha già un compagno di squadra per l’anno prossimo, ragion per cui non sarò al volante di una monoposto di casa Aston Martin“, ha affermato Nico Hulkenberg. “Sto lavorando duramente per farmi trovare pronto. Voglio trovare un sedile per la stagione 2022”.

23-02-2021